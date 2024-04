video suggerito

Cane corso e pitbull si attaccano, i proprietari intervengono per separarli e vengono azzannati Un cane corso e un pitbull si sono scagliati l’uno contro l’altro per le strade di Sant’Angelo Lodigiano (Lodi) nella serata del 24 aprile. I due proprietari sono intervenuti per separarli, ma sono stati a loro volta azzannati a braccia e mani. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

104 CONDIVISIONI condividi chiudi

(foto di repertorio)

Un 18enne e un 48enne sono finiti all'ospedale Maggiore di Lodi nella serata di ieri, 24 aprile, per farsi medicare le ferite che avevano riportato alle braccia e alle mani. Stando a quanto ricostruito dai carabinieri, i due si erano incrociati mentre passeggiavano in viale Montegrappa a Sant’Angelo Lodigiano insieme ai rispettivi cani. Ad un certo punto, i due animali si sarebbero azzuffati e loro, nel tentativo di fermarli, sarebbero stati morsi. Né il 18enne né il 48enne avrebbero riportato conseguenze particolarmente gravi.

La chiamata ai carabinieri era arrivata nella serata del 24 aprile da parte del gestore di un bar di viale Montegrappa. Un 18enne era uscito di casa per fare una passeggiata insieme al suo pitbull quando avrebbe incontrato sulla sua strada un 48enne che aveva al guinzaglio il suo cane di razza corso. Probabilmente i due sono passati a distanza troppo ravvicinata e così i due animali, entrambi di grossa taglia, dopo essersi ringhiati si sono scagliati l'uno contro l'altro.

Temendo che si potessero fare male seriamente, i due proprietari sono intervenuti per cercare di dividere i cani. Nella concitazione del momento, però, gli animali si sono rivoltati contro gli stessi padroni mordendoli e graffiandoli alle braccia e alle mani. Poco dopo la chiamata al numero unico per le emergenze, il 18enne e il 48enne sono stati trasportati d'urgenza all’ospedale Maggiore di Lodi.

Leggi anche Pitbull non al guinzaglio azzanna un bambino e suo zio alla fermata del bus: il padrone del cane scappa via

I sanitari hanno provveduto a medicare i due uomini che, nonostante le ferite riportate, non sono in pericolo di vita. I carabinieri che sono intervenuti a Sant’Angelo Lodigiano stanno eseguendo tutti gli accertamenti del caso. I militari hanno identificato i due proprietari dei cani e procederanno a ricostruire i particolari dell'episodio per verificare eventuali responsabilità.