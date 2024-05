video suggerito

Due sanitari del 118 entrano in casa per un soccorso e vengono azzannati da un pitbull: trasportati in ospedale Due sanitari del 118 erano stati allertati per un servizio sanitario in un appartamento di Milano quando sono stati attaccati e morsi dal cane presente in casa. Sono stati trasportati in ospedale, non sono gravi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

Due operatori sanitari sono stati morsi da un pitbull mentre erano intervenuti in un condominio di Milano nella giornata di ieri domenica 12 maggio. Stando a quanto precisato da Areu, i sanitari erano stati allertati per un servizio sanitario nell'appartamento quando sono stati attaccati e morsi dal cane presente in casa. Sul posto si sono precipitate due ambulanze e due automediche del 118, la polizia locale e i carabinieri. I sanitari sono stati portati in ospedale non in gravi condizioni. Intanto il cane è stato tolto dai proprietari.

Un episodio simile nella giornata di oggi lunedì 13 maggio: un pitbull ha aggredito e ferito gravemente una bimba di due anni e mezzo a Sesto San Giovanni, in provincia di Milano. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano, gli agenti della polizia locale di Sesto San Giovanni, i tecnici dell'Agenzia di tutela della salute della città metropolitana di Milano e gli operatori sanitari del 118. Il pitbull ha aggredito la piccola mentre stava giocando con la gemellina. Subito è scattata la macchina dei soccorsi: la bimba in codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano dove è stata stabilizzata ed è fuori pericolo.