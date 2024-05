video suggerito

Pitbull si scaglia contro un bambino di 9 anni: ferite al torace e alla gamba Ieri sera un pitbull ha attaccato un bimbo di 9 anni in un appartamento a Milano: gli ha causato ferite al torace e a una gamba. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it



Nella serata di ieri, venerdì 3 maggio, un bambino di 9 anni è finito in ospedale a Milano perché morso da un cane. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 inviati dalla centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu). Fortunatamente il piccolo non è in pericolo di vita.

Sono stati attimi di paura quelli vissuti ieri da una famiglia che abita in un appartamento di via Trasimeno nel quartiere Adriano. I genitori e il figlio sono proprietari di un cane, un pitbull. Ieri sera l'animale ha, per cause ancora da stabilire, attaccato il bimbo. Lo ha azzannato e gli ha causato ferite in diverse parti del corpo. Precisamente sia al torace che a una gamba.

Sono stati subito allertati i soccorritori. I medici e i paramedici lo hanno prima stabilizzato sul posto e poi trasferito in codice giallo all'ospedale Niguarda. Fortunatamente non è in pericolo di vita. Le lesioni sono gravi, ma non preoccupano. Nel frattempo il pitbull è stato portato al canile più vicino. Stando a quanto stabilito dalla procedura, i cani che azzannano le persone devono rimanere in osservazione obbligatoria per un periodo. Non è chiaro se, anche in passato, possa aver reagito in modi simili.