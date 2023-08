Bimba caduta dal quinto piano e salvata da passante, i genitori: “È rimasta sola, facevamo le pulizie” Sta bene la bimba di 4 anni che ieri è precipitata dal quinto piano di una palazzina a Torino ed è stata miracolosamente salvata da un passante di 37 anni. I genitori: “Stavamo facendo le pulizie”. L’eroe che l’ha presa al volo: “Quando l’ho vista cadere ho chiuso gli occhi e ho sperato”.

A cura di Ida Artiaco

"Facevamo le pulizie, è rimasta sola. Un angelo il ragazzo che l’ha salvata". Così i genitori della bimba di 4 anni che ieri è precipitata dal quinto piano di un palazzo a Torino ed è stata miracolosamente salvata da un passante che l'ha letteralmente presa al volo. È quanto hanno raccontato a La Repubblica.

L'incidente è avvenuto in via Nizza, in prossimità di piazza Bengasi, in una zona periferica del capoluogo piemontese. La piccola è stata poi trasportata, cosciente, all'ospedale infantile Regina Margherita. Non ha lesioni evidenti, è in osservazione nel reparto di chirurgia pediatrica e se non ci saranno imprevisti, dovrebbe essere dimessa lunedì.

L'eroe che ha permesso di evitare il peggio alla bimba ha 37 anni e si chiama Mattia Aguzzi. "Ho in testa l’immagine di questa bimba appesa con le braccia al cornicione del balcone dell’ultimo piano. Quando l’ho vista cadere ho chiuso gli occhi e ho sperato di aver calcolato la traiettoria giusta", ha raccontato.

Il suo gesto è stato lodato anche dal sindaco del capoluogo piemontese, Stefano Lo Russo, che ha proposto per il 37enne la Civica Benemerenza .

"Quello di Mattia Aguzzi, nostro concittadino che questa mattina, prendendola al volo, ha salvato la vita alla piccola caduta dal quinto piano, è un gesto eroico e straordinario.Un atto di coraggio, che racchiude altruismo, senso di protezione e cura per gli altri, reso possibile anche grazie all'aiuto di un altro concittadino, che ha attirato l'attenzione del signor Aguzzi e gli ha permesso di frenare la caduta della bambina. Dobbiamo ringraziarli entrambi: per aver salvato una vita ed aver compiuto un'azione che ci rende orgogliosi e ci ricorda quanto sia importante sentirsi comunità nel senso più profondo. Ho parlato al telefono con Mattia Aguzzi, che mi ha detto di essere sereno e davvero felice. Proporrò al Consiglio Comunale di conferirgli la Civica Benemerenza, in segno di ringraziamento da parte della Città e a riconoscimento del suo gesto coraggioso e preziosissimo", ha scritto in un messaggio su Facebook.