Salvata dal papà dopo la caduta dalla nave Disney, i testimoni: "Si arrampicava, poi è volata in acqua" La bimba di 5 anni salvata dal papà dopo essere caduta in acqua dalla Crociera Disney sarebbe precipitata nel vuoto mentre giocava poco lontano dai familiari. La piccola si stava arrampicando sulla ringhiera quando ha perso l'equilibrio.

A cura di Gabriella Mazzeo

Le forze dell'ordine di Broward continuano a indagare sulla bimba di 5 anni precipitata in acqua da una crociera Disney e salvata dal papà che si è tuffato in mare, tenendola a galla per oltre 20 minuti. Il salvataggio è stato ripreso in un filmato pubblicato online e divenuto virale.

Il tutto è accaduto intorno alle 11 di domenica mattina: la nave stava navigando verso Fort Lauderdale, in Florida, quando la bimba è caduta in acqua. Centinaia di passeggeri hanno assistito al salvataggio del papà e alle operazioni dell'equipaggio della crociera per recuperare entrambi.

Nessuno dei testimoni ha voluto parlare pubblicamente dell'accaduto e le forze dell'ordine continuano a indagare sulle dinamiche della caduta della piccola in mezzo all'oceano. Secondo le prime indiscrezioni investigative, la minore potrebbe essere precipitata mentre stava giocando lontano dai genitori, anche se alcuni riferiscono di aver visto il papà appoggiarla alla ringhiera per scattarle una foto nonostante il pericolo di caduta.

I passeggeri intervenuti subito dopo il fatto, però, parlano di un incidente avvenuto mentre la bimba si arrampicava sulla ringhiera. "I genitori stavano giocando a shuffleboard poco lontano e la bimba si è arrampicata sulla ringhiera – ha sottolineato una donna – quando ha cercato di ancorarsi, è volata in acqua".

"Ho visto qualcosa cadere, ma non ho pensato si trattasse di una persona. Non ci ho fatto davvero caso, me ne sono resa conto soltanto dopo" ha sottolineato la testimone. "Ho saputo cosa era successo solo pochi minuti dopo da mio marito che ha assistito al salvataggio" ha concluso.

"Io ero presente al momento della caduta – ha spiegato un altro passeggero -. Non è stata colpa del papà. La bimba non era seduta sul corrimano, stava giocando ed è precipitata mentre si arrampicava. Siamo stati tra i primi a cercare di dare una mano. La mamma della bimba era disperata perché lei ha cinque anni e non sa nuotare. Lo staff l'ha portata dentro, lontano dal luogo dell'incidente, ma era sconvolta".

"Abbiamo capito che l'uomo che si era tuffato era il papà solo in un secondo momento. Per fortuna subito sono stati lanciati i primi salvagenti, ma erano troppo lontani dai due. Una scialuppa di salvataggio li ha recuperati dopo 20 minuti a galla".

Quando papà e figlia sono stati portati in salvo, i passeggeri hanno festeggiato la riuscita delle operazioni di soccorso. "Il papà era sconvolto – ha raccontato il testimone che per primo ha visto la bimba cadere nel vuoto – una volta tornato a bordo ha fatto un cenno di saluto ma poi è andato a farsi visitare dal medico. La piccola invece sembrava in salute.

Secondo gli investigatori, l'ipotesi di un incidente avvenuto mentre la bimba giocava è la più accreditata. Le forze dell'ordine, infatti, sono convinte che non vi sia nulla di sospetto nell'accaduto e che il racconto dei testimoni sia coerente con quanto emerso dalle indagini.