Bimbo di 4 anni rischia di annegare in piscina a Curon, ricoverato d’urgenza: è in gravi condizioni

A Curon, in Val Venosta, un bimbo di 4 anni ha rischiato di annegare nella nuova piscina comunale. È stato soccorso, trasportato d’urgenza all’ospedale di Bolzano e ricoverato in rianimazione in prognosi riservata. Indagano i Carabinieri.

Immagine di repertorio

Grave incidente a Curon (Bolzano), in Val Venosta, dove un bimbo di 4 anni ha rischiato di annegare nella nuova piscina comunale. L'impianto Curunes era stato inaugurato solo poche settimane fa.

Il fatto è avvenuto lunedì (ma la notizia è stata diffusa solo oggi, venerdì 19 dicembre), il piccolo è ricoverato in gravi condizioni. Secondo quanto è stato ricostruito dai quotidiani locali, il bambino sarebbe improvvisamente finito sott'acqua, dove pare sia rimasto a lungo.

È stato visto sdraiato sul fondo della vasca, riferiscono alcune fonti. Immediatamente è scattato l'allarme e il bimbo è stato recuperato, i soccorritori hanno iniziato le manovre di rianimazione sul posto.

Poi, viste che sin da subito le sue condizioni sono apparse molto critiche, è stato trasportato d'urgenza all'ospedale di Bolzano con l'elisoccorso Pelikan 3. Il bambino era infatti in pericolo di vita.

A quanto si apprende, attualmente si trova ricoverato nel reparto di rianimazione, la prognosi resta tutt'ora riservata.

Sul posto sono intervenuti anche gli uomini dell'Arma dei Carabinieri che, coordinati dalla Procura di Bolzano, hanno immediatamente avviato accertamenti per ricostruire con esattezza la dinamica dei fatti e chiarire eventuali responsabilità.

Resta infatti da chiarire cosa sia accaduto negli istanti precedenti al drammatico episodio. Gli inquirenti hanno ascoltato testimoni e personale della struttura per comprendere se ci siano state eventuali omissioni o ritardi nella macchina dei soccorsi.

Intanto, il sindaco di Curon, Franz Prieth, dopo aver appreso l'accaduto ha espresso vicinanza e solidarietà alla famiglia del bambino, e manifestato il sostegno dell’intera comunità in questo momento di grande apprensione, riporta La voce del Trentino. "Quanto accaduto ci colpisce nel profondo", ha commentato il primo cittadino.