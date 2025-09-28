Bimbo di 4 anni cade dal balcone di casa mentre gioca, è in gravi condizioni: l’incidente a Torino

Il bambino ha riportato un grave trauma cranico ed è intubato, ricoverato in rianimazione in prognosi riservata all’ospedale Regina Margherita di Torino. Il balcone da cui è caduto avrebbe una sbarra mancante nella ringhiera.

Grave incidente nel pomeriggio a Torino, dove un bambino di quattro anni è caduto da un balcone nella periferia nord della città. Il piccolo sarebbe precipitato dal primo piano, da un’altezza di oltre tre metri, e cadendo avrebbe sbattuto la testa. Ora è ricoverato in gravi condizioni, la prognosi è riservata.

Si tratterebbe di una caduta accidentale, stando a una prima ricostruzione dell’accaduto: il bambino stava giocando sul balcone quando probabilmente una parte di ringhiera ha ceduto e lui è precipitato scivolando nell’apertura che si era creata tra le sbarre.

In strada dopo l’incidente si sono precipitati i genitori e il fratello insieme ai soccorritori che hanno trovato il bimbo privo di sensi sul marciapiede. Soccorso dal personale a bordo dell’ambulanza che ha provato a rianimarlo sul posto, il piccolo è stato poi trasportato d’urgenza in ospedale, ora è in rianimazione al Regina Margherita di Torino. Ha riportato un trauma cranico ed è intubato.

Sul luogo dell’incidente è arrivata per i rilievi la polizia scientifica: a quanto si apprende, sul balcone da cui è precipitato il bambino c’era solo un pezzo libero in cui il piccolo poteva muoversi. C’era infatti anche uno stendino con alcuni vestiti e alcuni giochi e oggetti vari fra cui un passeggino. Da quel balcone, inoltre, mancherebbe una sbarra nella ringhiera di ferro.