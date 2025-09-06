Bimbo di 3 anni schiacciato da una trave in un parco giochi di Vibo Valentia: è grave

Il bambino era insieme ai genitori quando è avvenuto l’incidente: ha riportato gravi lesioni, ora è ricoverato in prognosi riservata.

Immagine di repertorio

Grave incidente in un parco giochi di Vibo Valentia, in Calabria: un bambino di tre anni è rimasto gravemente ferito dopo essere stato schiacciato da una trave a cui si era appoggiato e che ha ceduto improvvisamente. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di venerdì in un parco giochi di proprietà del Comune: il piccolo, a quanto si apprende, era in compagnia dei genitori quando è rimasto ferito.

Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 che hanno portato il bambino in ospedale: il piccolo è stato ricoverato con prognosi riservata a causa delle gravi lesioni interne che ha subito.

L'area interessata è stata immediatamente posta sotto sequestro insieme alla struttura crollata. La Procura della Repubblica di Vibo Valentia ha aperto un fascicolo sull'incidente allo scopo di accertare eventuali responsabilità nell'incidente.