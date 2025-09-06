Attualità
video suggerito
video suggerito

Bimbo di 3 anni schiacciato da una trave in un parco giochi di Vibo Valentia: è grave

Il bambino era insieme ai genitori quando è avvenuto l’incidente: ha riportato gravi lesioni, ora è ricoverato in prognosi riservata.
Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora
A cura di Susanna Picone
0 CONDIVISIONI
Immagine di repertorio
Immagine di repertorio

Grave incidente in un parco giochi di Vibo Valentia, in Calabria: un bambino di tre anni è rimasto gravemente ferito dopo essere stato schiacciato da una trave a cui si era appoggiato e che ha ceduto improvvisamente. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di venerdì in un parco giochi di proprietà del Comune: il piccolo, a quanto si apprende, era in compagnia dei genitori quando è rimasto ferito.

Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 che hanno portato il bambino in ospedale: il piccolo è stato ricoverato con prognosi riservata a causa delle gravi lesioni interne che ha subito.

L'area interessata è stata immediatamente posta sotto sequestro insieme alla struttura crollata. La Procura della Repubblica di Vibo Valentia ha aperto un fascicolo sull'incidente allo scopo di accertare eventuali responsabilità nell'incidente.

Attualità
0 CONDIVISIONI
Immagine
Il racconto da Gaza City: “Ci sono solo corpi abbandonati e macerie, è una città fantasma”
Gaza: abbattuta la Mushtaha Tower, l’ultimo 'grattacielo' in piedi nella città sotto assedio
Cosa rischiano gli attivisti della Global Sumud Flotilla minacciati da Israele e come possono essere tutelati
Scotto a Fanpage: "Prendiamo Meloni in parola, garantisca incolumità degli italiani sulla Flotilla"
Meloni dice che la Flotilla è inutile e spiega cosa farà il governo per gli italiani a bordo
Aereo militare israeliano a Sigonella, la Difesa: "Atterraggio tecnico, nessuna spia o rifornimento di armi"
"Sciopero dei porti se qualcuno della Flotilla viene toccato e blocchiamo accordi commerciali con Israele"
La Global Sumud Flotilla e la necessità di rilanciare la lotta per lo Stato palestinese Valerio Nicolosi
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views