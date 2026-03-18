Bimbo di 11 mesi muore soffocato a Torino mentre la mamma è in ospedale per partorire un fratellino

Il bambino avrebbe avuto una crisi respiratoria, probabilmente causata da un episodio di soffocamento dovuto a vomito o a un boccone che gli avrebbe ostruito le vie aeree. Inutili i soccorsi.

Tragedia a Torino, dove un bambino di appena 11 mesi è morto nella serata di ieri, martedì 17 marzo, all'ospedale Maria Vittoria, dopo essere rimasto soffocato in casa. Il piccolo, di origine nigeriana, viveva con la famiglia in via Capelli, nel quartiere Parella.

Al momento dell'accaduto il piccolo si trovava nell'abitazione insieme alla zia: la madre era invece ricoverata nello stesso ospedale, in attesa di dare alla luce un altro figlio.

Il bambino avrebbe avuto una crisi respiratoria, probabilmente causata da un episodio di soffocamento dovuto a vomito o a un boccone che gli avrebbe ostruito le vie aeree. Scattato l'allarme, i sanitari del 118 lo hanno trasportato d'urgenza al Maria Vittoria, dove i medici hanno tentato disperatamente di rianimarlo, senza successo.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia per avviare gli accertamenti sulla dinamica dei fatti. Al momento non emergerebbero elementi diversi dall'ipotesi di un tragico incidente domestico. Nelle prossime ore la Procura potrebbe disporre l'autopsia, necessaria per confermare ufficialmente le cause del decesso.