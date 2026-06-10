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Bimba morta a Bordighera: la mamma lascerà il carcere e parteciperà ai funerali della figlia Beatrice

La mamma ha chiesto e ottenuto di partecipare ai funerali (la cui data non è ancora stata definita). Dovrebbe esserci anche il papà biologico. La donna è accusata di maltrattamenti aggravati. Ora il timore è che possano esserci contrasti tra membri della famiglia di Beatrice a margine delle esequie e per questo è possibile la celebrazione a porte chiuse delle esequie.