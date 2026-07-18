La piccola Beatrice morta a Bordighera, il patrigno cambia carcere per la quarta volta: gli hanno rotto il naso
Sarebbe stato vittima di una nuova aggressione in carcere Emanuel Iannuzzi, il 42enne compagno della madre della bambina morta lo scorso febbraio a due anni in una casa di Bordighera, nella provincia di Imperia. Le indagini della Procura e dei carabinieri hanno portato all’arresto prima della madre della piccola Beatrice e dopo anche del suo compagno. I due sono accusati di maltrattamenti con l’aggravante di aver causato la morte della piccola.
Pochi giorni fa, a quanto si apprende, Iannuzzi è stato trasferito in un altro carcere. Non è la prima volta che accade: sarebbe infatti questo il quarto trasferimento per lui da quando è detenuto in seguito al decesso della bambina. Sarebbe stato trasferito dopo una aggressione da parte di altri detenuti: gli avrebbero provocato la frattura del setto nasale. Il trasferimento è avvenuto dal carcere di Pavia, dove l'uomo era stato portato a inizio luglio, a quello di Cremona. All'inizio di giugno, poco dopo l'arresto, Iannuzzi era stato spostato dal carcere di Genova Marassi a quello di Ivrea e già in quell'occasione erano circolate voci su possibili minacce da parte di altri detenuti. Poi l’uomo era stato portato a Pavia e adesso si troverebbe a Cremona.
Iannuzzi ha finora respinto ogni accusa, ma secondo la Procura di Imperia la piccola Beatrice era stata vittima della violenza dell’uomo e di sua madre prima di morire. Beatrice era vittima di maltrattamenti, così come le sorelline di 10 e 9 anni, in più occasioni era stata colpita con "schiaffi e/o pugni sul volto e/o sul corpo", secondo quanto contestato ai familiari. Familiari che la prendevano "per i capelli, facendole sbattere il volto contro il muro e/o la finestra e/o contro il pavimento". Era stata colpita anche "con cinture e/o calzature e/o prolunghe elettriche”.
Esistono anche dei video in cui si vede la bambina in lacrime costretta a fumare marijuana, un altro terribile episodio poi confermato anche dall’autopsia. Nei polmoni di Beatrice c’erano tracce evidenti di nicotina.