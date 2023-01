Bimba in ipotermia a scuola. Società gas: “Vecchio problema, riscaldamenti disattivati non oggi” Il caso alla scuola ‘Emanuela Loi’ di Palermo. La società che si occupa degli impianti di riscaldamento nel Comune siciliano precisa a Fanpage: “Oggi non è stata effettuata alcuna disattivazione di gas”. Intanto il sindaco Lagalla assicura che già domani i termosifoni torneranno attivi.

A cura di Biagio Chiariello

Una bambina che frequenta la quinta elementare a Palermo è andata in ipotermia per il freddo di queste ore e, soccorsa da un'ambulanza, è stata ricoverata in ospedale. Il fatto è avvenuto all'istituto ‘Emanuela Loi' di Via Dogali, dove i riscaldamenti non funzionano da tempo, ma "oggi non è stata effettuata alcuna disattivazione di gas", precisa a Fanpage.it l’ufficio stampa di AMG Energia Spa, la società partecipata che si occupa della conduzione e manutenzione degli impianti di riscaldamento per conto del Comune di Palermo.

AMG Energia Spa sul caso di Palermo

La scuola, che avrebbe segnalato più volte al Comune la necessità di intervenire, "già dallo scorso anno, ha un problema di perdita fognaria nello scantinato dell’edificio, che ha causato il guasto dell’impianto di riscaldamento e che ne impedisce la riparazione in quanto non è possibile accedere ai locali che risultano confinati" specifica ancora la società.

AMG Energia, per poter effettuare la riparazione di propria competenza, già dallo scorso anno, ha più volte segnalato alla direzione didattica della scuola e all’amministrazione comunale la necessità di un intervento sugli scarichi fognari, che ad oggi non è stato ancora effettuato. Gli operatori di AMG Energia domani, comunque, saranno presenti al sopralluogo che la ditta edile del Comune effettuerà per procedere alla riparazione degli scarichi. Ristabilito un minimo di salubrità dei locali, AMG Energia effettuerà tempestivamente la riparazione di propria competenza".

Le parole del sindaco Lagalla

Il sindaco Roberto Lagalla ha assicurato che domani i riscaldamenti dovrebbero essere riattivati: "La situazione delle scuole è nota – ha aggiunto il primo cittadino di Palermo – Si sono accumulati ritardi di manutenzione e quindi problemi gestionali non banali che il Comune sta provvedendo a risolvere, sia erogando somme direttamente agli istituti scolastici sia nell'ambito di un accordo quadro che questa amministrazione, a seguito dell'approvazione del bilancio, è stata in grado di avviare".