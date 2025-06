video suggerito

Cos'è lo scontrino dell'energia che sostituirà le vecchie bollette di luce e gas dal 1° luglio 2025 A partire da domani, martedì 1° luglio 2025, tutti i fornitori di luce e gas dovranno adattarsi al nuovo modello per le bollette: un frontespizio con le informazioni principali e poi uno scontrino dell'energia, che permette di capire più velocemente come si arriva al costo finale. Questo renderà più semplice anche confrontare e eventualmente cambiare offerte. Ecco quali sono le novità.

A cura di Luca Pons

A partire da domani, 1° luglio 2025, avrà ufficialmente il via la ‘nuova' bolletta di luce e gas promossa dall'Arera, l'autorità pubblica che si occupa di energia. Le vecchie fatture saranno sostituite dal cosiddetto scontrino dell'energia, che permetterà di capire in modo più rapido quanto si spende e perché, e di confrontare più facilmente offerte diverse. L'obiettivo è rendere i costi più trasparenti e leggibili. Non cambierà nulla per quanto riguarda le modalità di consegna e di pagamento della bolletta, invece.

Come sarà fatta la nuova bolletta di luce e gas e cosa c'è nello scontrino dell'energia

La novità si vedrà già dalla prima pagina della bolletta. Si tratterà di un "frontespizio unificato", che dovrà essere sostanzialmente identico per tutti. Qui sarà bene in vista l'importo complessivo da pagare e la scadenza per farlo. Al di sotto della cifra totale, poi, ci sarà scritto anche quanto di questa somma è dedicata al canone Rai. Ma ci saranno anche le informazioni principali sul tipo di offerta attivo, gli eventuali pagamenti arretrati, i dati di fatturazione. Questo permetterà, a prima vista, di confrontare bollette diverse.

Per conoscere più nel dettaglio come si è arrivati alla somma da pagare arriverà poi la principale novità, cioè lo ‘scontrino dell'energia‘. È una parte della bolletta che sarà composta proprio come uno scontrino: per ciascun diverso prodotto (l'energia consumata, la quota fissa di pagamento, la potenza elettrica, gli oneri di sistema…) ci sarà indicato il costo base, la quantità utilizzata e quindi il prezzo complessivo. Tutto insieme, unito a eventuali sconti dovuti a bonus, al canone Rai, all'Iva e alle accise da pagare, andrà a comporre il costo finale della bolletta.

Infine, chi volesse conoscere più nel dettaglio tutti gli aspetti della propria bolletta di luce e gas potrà sempre consultare l'ultima parte della fattura, che riporterà tutte le informazioni già indicate oggi – letture, dati storici sui consumi, ricalcoli e così via.

Perché sarà più facile cambiare offerta e fornitore

Lo scontrino permetterà di capire più semplicemente da dove arriva la spesa principale, decidendo così anche se è il caso di cambiare offerta. A proposito di questo, ci sarà uno specifico box offerta nella bolletta. Qui ci saranno tutti gli elementi più importanti dell'offerta attualmente attiva.

Innanzitutto, significa che chi vuole potrà controllare che tutte le condizioni siano effettivamente applicate. In più, scorrendo le principali informazioni tecniche, si potrà più rapidamente fare un confronto con altre offerte.

Per farlo si potrà usare anche il Portale offerte di Arera, già attivo, che dovrebbe essere ulteriormente potenziato. Questo diventerà più semplice perché tutti i fornitori di energia elettrica e riscaldamento dovranno usare gli stessi termini (basandosi su un glossario fornito dall'Autorità). In più, nei propri siti tutte le aziende dovranno indicare con chiarezza il codice offerta di ciascuna offerta, permettendo anche un confronto più rapido sul Portale.