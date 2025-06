video suggerito

Bollette Luce e Gas, arriva lo scontrino dell'energia da luglio 2025: cos'è e cosa cambia per gli utenti Da luglio 2025 entra in vigore lo scontrino dell'energia, il nuovo formato semplificato delle bollette di luce e gas: sarà subito visibile quanto si è consumato e quali sono i costi.

A cura di Luca Pons

L'aspetto delle bollette cambierà a partire dal 1° luglio 2025: i clienti non riceveranno più la classica fattura di luce e gas, ma il cosiddetto scontrino dell'energia. I contenuti saranno gli stessi, ma in forma semplificata. Un'interfaccia più immediata per capire subito quanta energia si è consumata e come si arriva al prezzo finale. I lavori sullo scontrino dell'energia sono iniziati da più di un anno, e oggi il presidente di Arera Stefano Besseghini ha ricordato che entrerà in vigore a breve.

Come cambiano le bollette di luce e gas da luglio 2025

L'idea è quella di rendere più semplice consultare la propria bolletta dell'energia. Invece di un documento complesso di diverse pagine, spesso chiaro solo a chi ha dimestichezza con il settore, si dovrebbe passare a un testo chiaro per chiunque. Con la possibilità, comunque, di consultare le informazioni più dettagliate per chi le vuole.

La bolletta, ha detto Besseghini, "non è solo un atto amministrativo, ma è il principale punto di contatto tra il consumatore e il sistema energetico", e per questo deve essere "comprensibile a tutti". Ma non bisogna comunque rinunciare al "rigore informativo necessario per chi desidera approfondire".

Cos'è lo scontrino dell'energia e come sarà fatto

In sostanza, ci sarà una prima parte della bolletta che darà tutte le informazioni essenziali. L'importo da pagare sarà diviso nello "scontrino dell'energia", appunto, in cui si indicheranno tutte le varie componenti (le quote fisse, i consumi effettivi e così via) per rendere chiaro cosa si sta pagando esattamente.

A fianco ci sarà anche il box offerta: qui si potrà sapere il nome della propria offerta, il suo codice identificativo, le condizioni e le scadenze. Sempre nella prima sezione si vedrà di quale periodo temporale si parla e a che punto sono i pagamenti, se ce ne sono in sospeso oppure no.

La seconda sezione della fattura energetica, quella "di dettaglio", riporterà gli aspetti più specifici sui consumi e sulle proprie condizioni. Chi vuole conoscere i prezzi unitari, i ricalcoli, i volumi di consumo, le componenti non regolamentate e quelle regolamentate, potrà trovare qui ciò che cerca. In questo modo, tali informazioni saranno sempre comunque a disposizione, ma non confonderanno le idee a chi è interessato solamente alle componenti essenziali della bolletta.

Le misure per aiutare chi vuole cambiare offerta

Le novità non si fermano qui, perché sempre dal 1° luglio 2025 gli operatori dell'energia dovranno pubblicare sia il codice identificativo delle loro offerte, sia le specifiche condizioni che offrono. Questo, in unione con il nuovo formato dello scontrino dell'energia, renderà più semplice per i consumatori confrontare le varie possibilità a loro disposizione.

Tra i mesi di luglio e ottobre Arera lancerà una campagna informativa per aggiornare tutti i cittadini sui nuovi aspetti della bolletta. E dovrebbe essere potenziato anche il Portale offerte, la piattaforma che permette di paragonare tutte le condizioni di mercato offerte dai vari operatori di luce e gas. Si prevede che – per il momento senza una scadenza specifica – ci sarà anche una versione mobile del Portale, per rendere più semplice consultarlo anche da smartphone.