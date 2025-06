video suggerito

Gas lacrimogeni nella scuola elementare: 37 bimbi intossicati, evacuazione di massa e paura a Berlino Al momento dell’incidente venerdì mattina, circa 400 bambini si trovavano nella scuola elementare di Berlino. I vigili del fuoco hanno comunicato che sono stati colpiti in totale 37 bambini con irritazioni agli occhi e alle vie respiratorie. “Indagini in corso per individuare i responsabili” comunica la polizia tedesca. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Antonio Palma

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Momenti di paura oggi in una scuola elementare di Berlino quando qualcuno ha lanciato gas lacrimogeni tra i corridoi causando un’intossicazione di massa tra i bambini e un allarme generale. L’allerta è scattata poco dopo le 9 di venerdì mattina 20 giugno quando decine di bambini hanno iniziato ad accusare malori di vario genere alle vie respiratorie spingendo l’istituto ad evacuare tutto lo stabile.

L’episodio all'interno dell'edificio scolastico Miriam Makeba di una scuola elementare di Berlino-Moabit. Secondo il portavoce dei vigili del fuoco tedeschi, i pompieri sono stati allertati alle ore 9:04. Sul posto sono accorse diverse squadre, oltre ad ambulanze e polizia. Decine di minori hanno lamentato irritazioni agli occhi e alle vie respiratorie. Gli stessi vigili del fuoco hanno comunicato che sono stati colpiti in totale 37 bambini.

Fortunatamente quasi tutti i bambini colpiti in maniera non grave ad eccezione di uno che ha dovuto essere trasportato con l’ambulanza in ospedale per ulteriori cure mediche. Gli altri sono stati tutti assistiti dai sanitari sul posto. All’arrivo dei soccorsi infatti, la direzione scolastica aveva già evacuato l'edificio interessato per motivi di sicurezza e aveva informato i genitori degli studenti. Questi si sono poi radunati fuori dalla scuola elementare dove infine i minori sono stati poi accompagnati uno ad uno.

Leggi anche Meloni tra le donne illustri assieme a Frida Kahlo: è polemica sul libro distribuito in una scuola elementare

Secondo una portavoce della polizia, dopo che l'edificio è stato adeguatamente ventilato, non vi sono stati ulteriori pericoli per studenti e insegnanti. La direzione scolastica della scuola elementare ha deciso comunque di annullare tutte le lezioni di venerdì e a tutti gli studenti è stato permesso di tornare a casa.

Al momento dell'incidente, circa 400 bambini si trovavano nella scuola e tanta è stata la paura. Sul posto 42 operatori di emergenza dei vigili del fuoco, numerose ambulanze e forze dell’ordine che hanno presidiato l’area per circa due ore. “Attualmente, non sussiste più alcun pericolo. Le attività scolastiche saranno sospese. Sono in corso indagini per individuare la causa e i possibili responsabili” comunica la polizia.