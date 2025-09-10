Bimba di 8 anni morta nell’incidente sull’E45, indagato camionista che ha travolto il camper

La Procura ha aperto un’inchiesta per far luce sul terribile incidente avvenuto martedì 9 settembre lungo la E45, nel territorio comunale perugino. Nello schianto ha perso la vita una bimba di 8 anni. Il camionista alla guida del tir che ha travolto l’auto e un camper su cui viaggiavano la piccola e la sua famiglia è indagato per omicidio stradale.

Foto Vigili del Fuoco.

La Procura di Perugia ha aperto un'inchiesta per far luce sul terribile incidente avvenuto ieri, martedì 9 settembre, lungo la E45, nel territorio comunale perugino. Nello schianto ha perso la vita una bimba di 8 anni. Il camionista alla guida del tir che ha travolto un'auto e un camper, un 49enne di Città di Castello, è indagato per omicidio stradale.

La famiglia della giovanissima vittima, in viaggio di ritorno dalle vacanze in Tunisia, loro Paese di origine, stava rientrando nel Ferrarese, a San Biagio di Argenta, a bordo di due mezzi, il camper guidato dal padre e la vettura condotta dalla madre.

Uno dei due mezzi, stando a quanto è stato ricostruito dai quotidiani locali, l'auto, è andato in panne al chilometro 90 e la famiglia si è fermata poco più avanti, richiedendo l'intervento degli addetti Anas.

Leggi anche Tir travolge un camper rimasto in panne in superstrada a Perugia: muore una bambina di 8 anni

Intervenuti in pochi minuti, hanno posizionando un furgone di protezione a circa 80 metri prima del veicolo, segnalando l’ostacolo. Il conducente del mezzo pesante, tuttavia, non avrebbe visto i due mezzi, per cause ancora in via di accertamento, proseguendo la sua corsa. Lo schianto è avvenuto intorno a mezzogiorno.

La bambina è morta sul colpo mentre il padre è rimasto gravemente ferito ed è stato ricoverato all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia. La madre e la sorella della bimba, invece, solo leggermente. Sono state portate al nosocomio di Città di Castello.

La polizia stradale ha avviato gli accertamenti del caso per chiarire l'esatta dinamica, le cause e le responsabilità dell'incidente. Gli esami a cui è stato sottoposto il conducente, alcolemici e tossicologici, avrebbero dato esito negativo. Sono stati sequestrati il camion e il cellulare del 49enne. Tra le ipotesi, infatti, è che l'uomo stesse usando il dispositivo alla guida.

In un post su Facebook il sindaco di Argenta, Andrea Baldini, ha espresso cordoglio per la morte della bimba. "Ieri, in un tragico incidente stradale, ha perso la vita T. M., una bimba di 8 anni di San Biagio. Nel dolore più grande ci stringiamo alla famiglia e alla sua comunità".

Anche la sindaca di Perugia, Vittoria Ferdinandi, ha espresso profondo cordoglio a nome dell’Amministrazione comunale e dell’intera comunità cittadina.

Lunedì prossimo la piccola avrebbe dovuto iniziare la quarta elementare. Il suo banco, invece, resterà vuoto. In suo ricordo il primo cittadino di Argenta ha indetto un minuto di silenzio in tutte le scuole del Comune.