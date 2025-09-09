Tir travolge un camper rimasto in panne in superstrada a Perugia: muore una bambina di 8 anni

Un tir ha travolto un camper rimasto in panne lungo la E45 a Resina Nord, nei pressi di Perugia. Nell’impatto purtroppo è morta una bambina di 8 anni, ferita il resto della famiglia.

Foto di repertorio

Tragedia a Resina Nord, nei pressi di Perugia. Stando alle prime informazioni dell'accaduto, un tir ha travolto un camper rimasto in panne lungo la E45. Nell'impatto purtroppo è morta una bambina di 8 anni, mentre sono rimasti feriti i suoi genitori e il fratello.

Dalla ricostruzione dell'accaduto, la famiglia viaggiava a bordo di un camper che si è dovuto fermare a causa di un guasto. Un mezzo pesante non avrebbe fatto in tempo a fermarsi travolgendo il camper e tamponando anche un furgone che nel frattempo si era fermato per prestare soccorso alla famiglia.

Subito sono scattati i soccorsi ma purtroppo per la bambina non c'è stato più nulla da fare. Il tratto della statale è stato provvisoriamente chiuso al traffico in corrispondenza del territorio comunale di Perugia. Spetta ora alla polizia statale fare gli accertamenti del caso.