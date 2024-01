Bimba di 5 anni gettata dal balcone, il vicino che l’ha soccorsa: “Il padre urlava insulti contro la ex” Prima di gettare la figlia di 5 anni dal balcone, l’uomo arrestato quest’oggi nel Veneziano avrebbe chiuso la piccola fuori al terrazzo urlando insulti contro la ex moglie. Il vicino che ha soccorso la bimba: “Andava fermato prima, invece tutti si sono fatti gli affari propri” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Gabriella Mazzeo

Prima di gettare la figlia di 5 anni dal terrazzo di casa, l'uomo arrestato con l'accusa di tentato omicidio nel Veneziano nella mattinata di oggi 5 gennaio avrebbe già dato segni di squilibrio. "Urlava come un pazzo già dalla sera prima – ha raccontato un uomo che vive nello stabile davanti alla scena del tentato omicidio – e io lo avevo sentito. Abito qui da due anni, non avevo mai visto lui comportarsi così ma mi ero detto che se lo avessi sentito ancora sarei intervenuto subito".

Secondo quanto racconta il quotidiano Il Gazzettino, l'uomo che ha soccorso la bimba di 5 anni gettata dal balcone non sapeva della presenza di un minore in casa. "Chi abita al piano di sotto – aggiunge – avrebbe dovuto intervenire prima. In mattinata aveva chiuso la bimba fuori dal balcone e urlava insulti contro l'ex compagna. Io mi sono affacciato per vedere cosa stava succedendo e quando ho visto la scena mi sono lanciato fuori di casa per andare ad aiutare. Mentre scendevo le scale, quell'uomo è uscito di casa e ha gettato la figlia di sotto. Solo allora sono usciti tutti".

Per il dirimpettaio che ha soccorso la piccola subito dopo il tentato omicidio, bisognava intervenire prima. "Già nella serata di ieri. Chi abita di sotto sostiene di non aver sentito nulla, ma mi chiedo come sia possibile. Io mi ero detto che se lo avessi risentito avrei chiamato le forze dell'ordine, ma tutti gli altri dov'erano? Un ragazzo è riuscito a scavalcare il cancello per recuperare la piccola e poi l'ha passata tra le mie braccia. Mi chiedo perché nessuno tra gli altri vicini sia intervenuto con tutto quello che si sente oggi".

Lo racconta con la voce rotta, sconvolto da quanto successo nell'abitazione dal lato opposto della strada. "Una signora ha portato delle coperte, ha avvolto la bimba e le ha chiesto se si ricordasse di lei. La piccola piangeva, non era in grado di rispondere ma poi si è ripresa e ci ha detto come si chiama e quanti anni ha".

Poco dopo il tentato omicidio, anche il padre della bambina si è gettato dal terrazzo, ma è rimasto illeso ed è successivamente stato arrestato. "Non ho visto tutta la scena solo perché ha spinto la bambina di sotto mentre io scendevo le scale per andare ad aiutare. Chi era affacciato alla finestra, invece, ha assistito a tutto quello che è successo. Sono molto turbato e mi dispiace che nessuno abbia fatto niente prima che si verificasse tutto questo. Ognuno si è fatto gli affari propri. È molto triste".