Venezia, papà getta la figlia di 5 anni dal balcone di casa e poi tenta il suicidio Il papà di una bimba di 5 anni ha gettato la figlioletta dal balcone di casa e poi ha tentato il suicidio. La piccola è stata trasportata d’urgenza in ospedale per un trauma cranico mentre il papà è rimasto illeso ed è stato arrestato per tentato omicidio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Gabriella Mazzeo

2 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un uomo ha gettato la figlia di 5 anni dal terrazzo di casa, al primo piano di un'abitazione a Cinto Caomaggiore (Venezia) nel Veneto orientale. Subito dopo, l'uomo si è buttato cercando di suicidarsi. Secondo quanto reso noto, l'uomo era da poco separato dalla moglie e aveva in affido la bimba durante le vacanze natalizie.

La piccola è stata trasportata d'urgenza in elicottero all'ospedale di Treviso per un trauma cranico, ma è rimasta cosciente.Il padre è rimasto illeso ed è stato arrestato per tentato omicidio. I carabinieri della compagnia di Portogruaro hanno arrestato l'uomo con l'accusa di tentato omicidio mentre la bimba, che è ancora viva, sarebbe attualmente in gravi condizioni all'ospedale Ca' Foncello di Treviso.

Il tutto sarebbe accaduto durante la notte, quando i vicini di casa dell'uomo hanno chiamato i soccorsi e il 118. Secondo le prime informazioni, l'uomo era da poco separato dalla moglie, ma tra i due non vi sarebbero stati particolari screzi dopo la fine della relazione. L'uomo aveva in affido la bambina per il periodo delle vacanze di Natale.