Bicchieri Tiger richiamati dal commercio, si allarga l’allerta: 6 lotti con livelli elevati di piombo e cadmio

L’annuncio di Tiger che invita i clienti che avessero già acquistato i bicchieri di vetro oggetto del richiamo a smettere di usare il prodotto immediatamente. Sei i lotti di bicchieri interessati dall’allerta per rischio chimico.

Si allarga l’allerta per i bicchieri in vetro venduti dalla catena Tiger. Il gruppo ha annunciato nuovi ritiri dal commercio a causa della presenza di sostanze oltre i limiti di legge nei bicchieri decorati, con un conseguente rischio chimico per i consumatori. Dopo il primo richiamo del gennaio scorso, che riguardava i bicchieri con decorazioni floreali a causa di una non conformità alla normativa UE relativa al contatto degli oggetti con alimenti, Flying Tiger Copenhagen nelle scorse ore ha annunciato richiami di altri cinque lotti di bicchieri per lo stesso motivo.

Il richiamo precauzionale dei bicchieri in vetro Tiger è scattato dopo la scoperta che i prodotti presentavano livelli elevati di piombo e cadmio nella stampa usata per decorarli. Test di laboratori infatti hanno rivelato che il rilascio di queste sostanze supera i limiti consentiti dall'UE per gli alimenti destinati al consumo umano.

“Sono stati rilevati livelli elevati di piombo e cadmio nella stampa esterna dei bicchieri. L'analisi ha rivelato che il rilascio di queste sostanze supera i limiti consentiti dall'UE per i materiali a contatto con gli alimenti e pertanto è necessario interrompere l'utilizzo del prodotto” spiegano da Tiger invitando i clienti che avessero già acquistato i bicchieri oggetto del richiamo a smettere di usare il prodotto immediatamente. I consumatori sono invitati a restituire i bicchieri al negozio Flying Tiger Copenhagen più vicino per ottenere un rimborso completo.

Nel dettaglio, sono ora sei i lotti di bicchieri interessati dall’allerta:

BICCHIERE IN VETRO 220ML FIORI SINGOLI COLORI MISTI, articolo no. 3060031, tutti i lotti, venduti da gennaio 2025.

BEVANDA IN VETRO 220ML STAMPA DI POMPELI, cod. art. 3057450, tutti i lotti, venduti da agosto 2024.

BICCHIERE IN VETRO 220ML ORANGE, articolo n. 3062993, tutti i lotti, venduti da maggio 2025

BICCHIERE IN VETRO DA 220ML CON PICCOLI CUORI ROSSI, cod. art. 3052986, tutti i lotti, venduti da gennaio 2024

BICCHIERE 220ML FRAGOLA, cod. art. 3053912, tutti i lotti, venduti da febbraio 2024

GLASS DRINKING 220ML LIMONI GIALLI, articolo n. 3055350, tutti i lotti, venduti da maggio 2024

"Per noi è fondamentale che i nostri clienti si fidino della qualità e della sicurezza dei nostri prodotti. Di conseguenza, reagiamo il più rapidamente possibile quando scopriamo prodotti non conformi alle norme di legge" spiegano da Flying Tiger Copenhagen scusandosi con i consumatori.