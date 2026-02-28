Bel tempo e clima mite con l’anticiclone, in arrivo qualche pioggia: le previsioni meteo del weekend

Accedi a contenuti speciali, newsletter e podcast: gratis per 14 giorni .

Tra il 28 febbraio e il 1° marzo l’anticiclone manterrà condizioni stabili e clima mite su gran parte d’Italia, con punte fino a 20 gradi soprattutto sabato. Domenica l’alta pressione inizierà però a cedere al Nord: una perturbazione dall’Atlantico porterà più nuvole e qualche pioggia sparsa, specie tra Piemonte e Liguria.

Il weekend del 28 febbraio e 1 marzo sarà in gran parte caratterizzato da un clima primaverile, grazie alla presenza dell’anticiclone ancora ben saldo sull’Italia. Sabato 28 febbraio il tempo si presenterà stabile e in prevalenza soleggiato su quasi tutte le regioni, con temperature massime superiori alle medie stagionali. In particolare, su Toscana, Lazio, Umbria e sulle regioni del Nord, specie tra Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, si potranno raggiungere punte di 18-20 gradi nelle ore centrali della giornata.

L’alta pressione favorirà però anche la formazione di nebbie e foschie dense al mattino, soprattutto in Pianura Padana e nelle vallate interne del Centro, con possibili riduzioni della visibilità nelle prime ore del giorno.

Già da domenica 1 marzo l’anticiclone tenderà a indebolirsi sul suo lato occidentale. Una perturbazione in arrivo dall’Atlantico inizierà a far sentire i propri effetti soprattutto al Nord, con un aumento della nuvolosità e le prime piogge sparse, più probabili tra Piemonte, Liguria e alta Lombardia. Il resto del Paese resterà ancora in un contesto mite, ma con cieli via via più coperti.

Le previsioni per sabato 28 febbraio: temperature miti e sole

Sabato 28 febbraio sarà ancora l’alta pressione a dominare la scena sull’Italia, accompagnando la chiusura dell’inverno meteorologico con condizioni stabili e un clima dal sapore primaverile. Le temperature resteranno ben al di sopra delle medie stagionali, anche di 6-8 gradi, con massime che nelle aree più soleggiate potranno raggiungere e localmente toccare i 20-21 gradi.

Al mattino saranno possibili strati nuvolosi bassi o nebbie in Pianura Padana, sull’alto Adriatico, nelle valli interne e lungo alcuni tratti costieri del Centro-Sud, in graduale dissolvimento nel corso della giornata. Altrove prevarrà il sole, con il passaggio di velature in quota soprattutto al Nord e sulla Sardegna, più compatte dalla sera sul Nord-Ovest.

Venti in prevalenza deboli, con locali rinforzi di Scirocco nel canale di Sicilia e correnti orientali nel canale di Sardegna. Mari generalmente calmi o poco mossi. In montagna lo zero termico si manterrà intorno ai 3000 metri, con manto nevoso ancora instabile sulle Alpi.

Perturbazione in arrivo Domenica 1 marzo: nuvole e piovaschi al Nord

Domenica 1 marzo l’anticiclone inizierà a mostrare un graduale indebolimento sul suo lato occidentale, favorendo l’avvicinamento di una debole perturbazione atlantica al Nord Italia. Fin dal mattino il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso su gran parte del Centro-Nord, con addensamenti più compatti tra Piemonte, Liguria, Lombardia occidentale, Emilia-Romagna e Veneto.

Proprio tra Piemonte, Liguria di ponente ed estremo nord della Lombardia non si escludono deboli e isolate precipitazioni, nevose sulle Alpi ma solo a quote elevate, visto lo zero termico ancora alto per il periodo. Possibili banchi di nebbia all’alba sulle pianure del Nord-Est.

Al Sud, sulla Sicilia e lungo il medio Adriatico il tempo resterà invece in prevalenza soleggiato, salvo locali nebbie o nubi basse tra la notte e le prime ore del mattino lungo le coste e nelle valli interne.

Le temperature massime subiranno una lieve diminuzione al Nord, mantenendosi comunque miti. Venti deboli, con tendenza a rinforzo dello Scirocco sul Tirreno occidentale e nel Canale di Sicilia.

Quanto durerà il bel tempo sul Paese

La fase di stabilità che ha accompagnato questa fine del mese di febbraio è destinata ad attenuarsi gradualmente. L’anticiclone continuerà a garantire condizioni in gran parte miti e assenza di fenomeni diffusi anche a inizio marzo, ma mostrerà segnali di cedimento già da domenica 1 marzo, soprattutto al Nord.

L’arrivo di una debole perturbazione dall’Atlantico porterà più nuvole e qualche pioggia sparsa sulle regioni settentrionali, mentre il Centro-Sud resterà ancora in un contesto in prevalenza stabile. Il bel tempo, quindi, non sparirà del tutto, ma sarà meno compatto e più esposto a infiltrazioni umide nei giorni successivi.