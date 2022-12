Bari, ecco la barra luminosa salvavita: segnala ai pedoni quando fermarsi se il semaforo è rosso A darne notizia su Facebook il sindaco Antonio Decaro: si tratta di un dispositivo pensato per segnalare l’impossibilità di attraversare quando il semaforo è rosso. “Utile per tutti quelli che spesso come me sono soliti camminare a testa bassa presi dal cellulare” dice il primo cittadino.

A cura di Biagio Chiariello

A Bari è iniziata la sperimentazione della ‘red safe life', la barra luminosa salvavita per gli attraversamenti pedonali, che segnala l’impossibilità di attraversare quando il semaforo è rosso. Lo ha dichiarato il sindaco del capoluogo pugliese, Antonio Decaro, con un post su Facebook all’interno del quale ha allegato anche una foto per mostrare ai cittadini come funziona.

Si tratta, in pratica, di un dispositivo collocato alla base delle strisce pedonali, pensato per ‘avvertire' i pedoni del semaforo rosso, in particolare, ha commentato il sindaco, utile per tutti coloro che si ritrovano in strada a camminare con un cellulare tra le mani.

“Stasera abbiamo avviato la prima sperimentazione – ha scritto – sarà utile a tutti quelli che spesso, come me, sono soliti camminare a testa bassa presi dal cellulare. Siamo la terza città in Italia dopo Padova e Roma a testare questo dispositivo che al termine della fase sperimentale potrà essere installato anche su altri incroci a grande intensità di traffico”, ha scritto il primo cittadino barese.

La sperimentazione della ‘red safe life' proprio a Bari non è certo casuale. Nel capoluogo pugliese sono state diverse le tragedie sulla strade, specialmente in estate, con ben tre persone investite e uccise sulle strisce pedonali tra la fine di luglio e l'inizio di agosto. Prima Gaetano De Felice a Santo Spirito il 29 luglio, poi Silvana Maradei davanti a Pane e Pomodoro il 3 agosto, e infine Pasquale Barile travolto da un bus all'incrocio tra viale Quinto Ennio e via Capruzzi, giovedì 11 agosto.