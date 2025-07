Auto travolge una famiglia di turisti a Sciacca: tre persone ferite, gravissima una donna

Immagine di repertorio.

Tre persone ferite, una delle quali è stata ricoverata in gravissime condizioni. È questo il bilancio di un incidente stradale che si è verificato nella serata di oggi, mercoledì 23 luglio, in via Roma, a Sciacca, in provincia di Agrigento.

Il fatto sarebbe avvenuto nell'area delimitata da corso Vittorio Emanuele e via Licata, dove vige la Ztl. Ad allertare i soccorritori sarebbero stati alcuni commercianti della zona che hanno assistito all'incidente, riportano i quotidiani locali.

Secondo una prima ricostruzione, il conducente di una vettura d'epoca con targa straniera, forse a causa del cedimento dei freni, ha perso il controllo del mezzo travolgendo i tre pedoni, una famiglia di turisti di nazionalità tedesca: padre, madre e figlia.

La donna, ferita gravemente, è stata soccorsa e ricoverata con un trauma cranico in ospedale. Il marito della turista e la figlia hanno invece fortunatamente riportato soltanto lievi ferite nell'impatto con la vettura.

Anche il guidatore dell'auto è rimasto lievemente contuso. Si tratta un 70enne di Sciacca. L'auto ha la targa straniera perché, a quanto si apprende, pare che l'uomo abbia vissuto per un periodo in Germania.

Sul luogo dell'incidente sono immediatamente intervenute le ambulanze del 118 con a bordo i sanitari che hanno soccorso le persone coinvolte. I mezzi hanno quindi trasportato le persone ferite all'ospedale "Giovanni Paolo II".

Sull'incidente sono al lavoro gli agenti del commissariato della Polizia di Sciacca che hanno chiuso la strada per agevolare l'intervento dei soccorritori.

Alle forze dell'ordine sono stati inoltre affidati i rilievi del caso per tentare di ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto, fare luce sulle cause dell'incidente e chiarire le eventuali responsabilità.