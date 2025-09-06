Auto si scontra con un camion in A4, Elisa muore a 22 anni. Il fidanzato: “Non smetterò mai di amarti”

Elisa Noventa, 22 anni, è la vittima di un incidente stradale avvenuto venerdì 5 settembre lungo l’A4 Milano-Venezia, tra i caselli di Verona Est e Verona Sud. La ragazza era a bordo di un’auto guidata da un amico di 25 anni che, per cause ancora da chiarire, si è schiantata contro un camion fermo in una piazzola di sosta. La dedica del fidanzato: “Ti prometto che ci rivedremo”.

Elisa Noventa, 22 anni.

Aveva solo 22 anni Elisa Noventa, vittima di un tragico incidente stradale avvenuto ieri, venerdì 5 settembre, lungo l'autostrada A4 Milano-Venezia, tra i caselli di Verona Est e Verona Sud, in direzione Milano.

La ragazza era a bordo di un'auto guidata da un amico di 25 anni che, per cause ancora da chiarire, si è schiantata contro un camion fermo in una piazzola di sosta.

Sul luogo dell'incidente sono immediatamente intervenuti i soccorritori del 118, con un’ambulanza e un’automedica, supportati dai Vigili del fuoco di Caldierona.

Tuttavia, per la ragazza, non c'è stato nulla da fare. L'impatto è stato molto violento e i sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

L'esatta dinamica dell’incidente è ancora in fase di definizione. A occuparsi di effettuare i rilievi del caso e delle indagini sull'accaduto è la polizia stradale veronese.

Il 25enne alla guida, originario di Pisa, è rimasto ferito nello scontro ed è stato portato all’ospedale Borgo Trento di Verona in codice giallo. A quanto si apprende, le sue condizioni non sarebbero gravi.

Elisa Noventa era residente in Toscana ma originaria di Rezzato, nel Bresciano. Sui social il cordoglio di chi la conosceva. Il papà della 22enne ha pubblicato alcune foto insieme alla figlia: "Ti amo!!! Ciao, amore del papà!", ha scritto in un post pubblicato sul suo profilo Facebook.

"Non smetterò mai di amarti e di cercarti. Ti prometto che ci rivedremo, te lo giuro, piccolina", scrive invece il fidanzato su Instagram, condividendo scatti che ritraggono lui e la ragazza sorridenti, durante momenti vissuti insieme in spensieratezza.

"Ho sperato fosse un incubo, ho sperato si fossero sbagliati, ho sperato…. – scrive un altro conoscente sconvolto dalla notizia del decesso della 22enne – Ciao, bellissima creatura, fai buon viaggio".