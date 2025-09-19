Arriva l’Eclissi di Sole in Vergine il 21 settembre 2025, gli effetti su tutti i segni zodiacali

Domenica 21 settembre assisteremo a un’eclissi di sole parziale nel segno della Vergine, che ci parla di una grande trasformazione personale. I segni più toccati saranno i segni mobili: Pesci, Vergine, Gemelli e Sagittario.

Domenica 21 settembre 2025, intorno alle 10 di sera in Italia, ci sarà un’eclissi di sole parziale. Il Sole e la Luna si congiungono a 29° del segno della Vergine, quindi appena prima di entrare in Bilancia (ed essere così equinozio d’autunno), e il Sole sarà temporaneamente oscurato. Tecnicamente l’eclissi di Sole non si vedrà in Italia, ma simbolicamente ne sentiremo la forza.

Le eclissi avvengono sempre in mini cicli e sempre almeno due consecutivamente. Il 7 settembre abbiamo avuto l’eclissi di Luna nel segno dei Pesci, potentissima e molto emotiva. I giorni che trascorrono da un’eclissi all’altra sono sempre giorni particolarmente intensi, stimolanti, profondi, ma anche ansiosi e insinuanti.

Sarebbe bene, quindi, evitare di prendere decisioni difficili e drastiche, approfittando dei bisogni emotivi che vengono a galla e di ciò che riusciamo a vedere e comprendere molto meglio del solito, sotto la maschera e sotto gli strati di diplomazia sociale.

Con l’eclissi di Sole, l’io temporaneamente scende nella parte più buia e oscura di sé. In questo caso, smette la maschera di perfezionismo, di tensione verso qualcosa che esiste soltanto nella sua aspirazione. L’Io sembra temporaneamente perdere la sua corazza, la sua armatura, il suo ruolo.

I segni più coinvolti da questa eclissi di Sole nel segno della Vergine sono i segni mobili, ovvero Vergine, Pesci, Gemelli e Sagittario. La particolarità di questa eclissi di Sole nel segno della Vergine del 21 settembre è quella di inserirsi all’interno del grande triangolo dei pianeti lenti. Infatti, Sole e Luna congiunti si trovano subito in opposizione a Nettuno, ma sostenuti da Plutone e Urano. Sembra proprio dire a gran voce che questo è il momento della trasformazione personale.

Ariete

Questa eclissi di Sole coincide con la liberazione da Marte in opposizione, quindi anche i momenti di fatica sono davvero soltanto la chiusura di una serie di piccoli ostacoli sul tuo cammino.

Toro

Questa eclissi non ti coinvolge personalmente, ma ti permette di vedere intorno a te la parte più vera delle persone, non necessariamente la più armoniosa.

Gemelli

Sarà che l’eclissi di Sole in quadratura si aggiunge a Saturno che torna a dare fastidio, ma direi che tutto ciò che è rimasto irrisolto debba adesso essere di nuovo preso in mano. Si tratta della tua vita e hai bisogno di fermare il pensiero come con una puntina da disegno.

Cancro

Grazie a Giove che ti rende decisamente più ottimista, questa eclissi può diventare un momento di meraviglioso confronto tra le tue diverse personalità e non un gioco a mosca cieca nei dubbi. Ottimo!

Leone

Arrivi carico d’amore verso te stesso e verso gli altri a questa eclissi di Sole, quindi probabilmente toglierti la maschera sarà un momento addirittura di liberazione personale. Goditelo prima che arrivi Marte a sfavore a rovinare tutto.

Vergine

Abbandonare la maschera del perfezionismo, quell’aspettativa di ruolo che spesso è più autocritica che non critica costruttiva, sarà lo scopo di questa eclissi di Sole proprio nel tuo segno zodiacale. Togliti l’armatura e rimetti tutto in discussione!

Bilancia

Per te che sei il segno zodiacale dello status e del ruolo per eccellenza, l’eclissi di Sole è sempre un momento di intensità passionale: spogliarti (non in camera da letto) non è mai stato il tuo forte, eppure dovrai farlo.

Scorpione

L’eclissi di Sole è sempre uno dei tuoi momenti preferiti, perché nulla ti fa più piacere di dover scendere in profondità nella cantina della tua psiche. Tu praticamente lì ci hai costruito il tuo ufficio!

Sagittario

I pianeti ti sono stati amici ultimamente, ma questo è il momento di chiederti davvero chi sei e che cosa vuoi fare. Sono sicura che le risposte arriveranno molto velocemente.

Capricorno

Con tutto il subbuglio emotivo di questo periodo ci mancava solo l’eclissi di Sole! Per fortuna i segni zodiacali coinvolti sono tuoi amici, ma resta comunque il fatto che la leggerezza e l’indipendenza tentennano parecchio.

Acquario

Se di solito il momento dell’eclissi di Sole lo vivi come un’occasione per progredire nelle tue personali ricerche dell’io, adesso avresti preferito un po’ di pace e tranquillità.

Pesci

L’eclissi di Sole in opposizione al tuo segno zodiacale sembra amplificare il pensiero profondo che in questo periodo ti invade e coinvolge. Di nuovo le certezze sono qualcosa su cui hai soltanto l’impressione di trovare rifugio, e che poi scivolano da sotto i piedi come i sassi nel fiume.