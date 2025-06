Anziana cade in casa, chiede aiuto: lui risponde, la solleva e poi le ruba cinquemila euro

video suggerito

Sembrava un gesto di altruismo, si è rivelato un ignobile tradimento della fiducia. È accaduto domenica sera a Sorso, in provincia di Sassari, dove una donna anziana, caduta all'interno della propria abitazione, si è ritrovata improvvisamente nell’impossibilità di rialzarsi. Da sola, spaventata, ha cominciato a gridare con tutte le sue forze nella speranza che qualcuno potesse sentirla. E qualcuno, effettivamente, ha risposto al suo disperato appello.

Un uomo, attirato dalle urla, si è avvicinato all’abitazione. La porta d’ingresso era chiusa, ma lui non ci ha pensato due volte: l’ha forzata ed è entrato per soccorrere l’anziana. L’ha aiutata a rialzarsi con apparente premura, l’ha sistemata sul letto, si è sincerato che stesse bene. In un primo momento, tutto lasciava pensare a un atto di gentilezza, a una storia a lieto fine. Ma la realtà si è presto rivelata ben diversa.

Mentre si aggirava nella stanza, l’uomo ha notato alcuni gioielli e oggetti in oro posati su un mobile. Invece di lasciare la casa dopo aver offerto il suo aiuto, ha compiuto una scelta vile: li ha afferrati in silenzio ed è fuggito via, lasciando la donna sconvolta e derubata. I preziosi sottratti avevano un valore stimato attorno ai cinquemila euro.

La vittima, realizzato l'accaduto, ha immediatamente allertato il 112. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Stazione di Porto Torres e del Radiomobile della Compagnia di Porto Torres, che hanno avviato le ricerche. Decisiva si è rivelata la presenza di un sistema di videosorveglianza, che ha immortalato il volto del cosiddetto “ladro gentiluomo”.

L’uomo è stato identificato e rintracciato a piedi poco distante dalla casa. Arrestato, è stato condotto davanti al giudice del tribunale di Sassari per la convalida del fermo. Da soccorritore improvvisato a ladro incallito, in pochi minuti ha mostrato quanto possa essere sottile la linea tra l’apparente generosità e l’opportunismo più spregevole.