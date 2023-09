Anna può accedere al suicidio assistito: la 55enne è affetta da sclerosi multipla progressiva Lo rende noto l’Associazione Coscioni che ha comunicato la decisione presa dal Comitato etico. Dopo 11 mesi di attesa, la 55enne friuliana potrà accedere alla morte volontaria assistita.

Anna (nome di fantasia) è una donna friulana affetta da sclerosi multipla secondariamente progressiva dal 2010 e dopo undici mesi di attesa potrà accedere alla morte volontaria assistita. Lo comunica l'Associazione Coscioni che rende noto la decisione in merito presa dal Comitato etico.

La sua è patologia irreversibile senza possibilità di cura e senza alcuna terapia possibile. Anna è anche una donna vigile e perfettamente lucida. E con tutta la propria lucidità ha potuto comunicare la sua ultima volontà: accedere al suicidio medicalmente assistito.

Lo scorso agosto l'Asl del Friuli Venezia Giulia, tramite la Commissione medica multidisciplinare, aveva terminato la verifica delle condizioni di Anna, e rispondendo alle richieste del Tribunale di Trieste, aveva confermato che sussistono tutti i requisiti affinché la donna acceda alla morte volontaria assistita.

Anna aveva avviato l'iter un anno fa circa. L'Associazione "ritiene che la tutela della salute e della condizione di vulnerabilità di Anna debba ritenersi pienamente soddisfatta laddove sia fornito il farmaco e garantita l'assistenza del personale sanitario". Anna, tramite la Coscioni, ha detto: "Contenta di essere libera di scegliere e decidere".

"È davvero importante il riscontro positivo della Commissione multidisciplinare della ASUGI che, nel dichiarare sussistenti tutti i requisiti indicati dalla Consulta con la sentenza 242/2019, ha affermato come l’assoluta e completa assistenza da parte di terzi cui ‘Anna’ è continuamente sottoposta, anche per l’espletamento delle funzioni di vita quotidiane, è un trattamento di sostegno vitale in assenza del quale non potrebbe autonomamente sopravvivere”, dichiara Filomena Gallo, Avvocata e Segretaria Nazionale dell’Associazione Luca Coscioni.