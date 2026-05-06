Attualità
video suggerito
video suggerito

Andrea Sciorilli ucciso dal padre con un’accetta a Vasto, la difesa del 52enne chiede consulenza psichiatrica

La difesa di Antonio Sciorilli, l’uomo che il 19 aprile ha ucciso il figlio 21enne Andrea a colpi d’accetta, ha chiesto una consulenza psichiatrica di parte. Proseguono le indagini per ricostruire la dinamica e trovare riscontri alla versione del 52enne.
Leggi tutte le news di Fanpage.it direttamente nel tuo feed Google.
A cura di Eleonora Panseri
0 CONDIVISIONI
A sinistra, il 21enne Andrea Sciorilli.
A sinistra, il 21enne Andrea Sciorilli.

La difesa di Antonio Sciorilli, il 52enne che lo scorso 19 aprile ha ucciso con un'accetta il figlio 21enne Andrea, ha chiesto una consulenza psichiatrica di parte. L'omicidio, secondo quanto confessato dal padre della vittima, sarebbe avvenuto al culmine di un violento litigio nella loro casa di Vasto.

La conferma della richiesta è arrivata dai difensori del 52enne, gli avvocati Alessandro Orlando e Massimiliano Baccalà e l'incarico per la consulenza tecnica di parte è stato affidato a uno specialista di Campobasso, lo psichiatra Vincenzo Vecchione.

"Ho incaricato uno psichiatra di fare un'analisi del mio cliente – ha dichiarato Orlando -. L'ho visto qualche giorno fa in carcere e stiamo ricostruendo la vicenda personale con il figlio e quella familiare. È ancora in isolamento in carcere e giovedì prossimo incontrerà nuovamente la moglie e la figlia".

Leggi anche
Omicidio Vasto, il padre di Andrea Sciorilli al giudice: "L'ho ucciso per legittima difesa". Domani i funerali

L'avvocato sottolinea di non aver presentato richiesta di riesame "perché chiederemo prima l'interrogatorio da parte del pubblico ministero, poi presenteremo una richiesta ‘de libertate'. Non abbiamo, comunque, ancora i risultati dell'esame autoptico, quelle dei Ris sono in fase di elaborazione e nemmeno le risultanze degli accertamenti sui cellulari".

Il corpo del giovane è stato trovato il 19 aprile, riverso nel garage del condominio dove abitava con i familiari. A lanciare l'allarme è stato un vicino di casa che ha raccontato di aver visto accanto al cadavere il padre del 21enne che, dopo aver confessato, è stato accusato di omicidio volontario aggravato.

La Procura gli contesta anche l'occultamento di cadavere. Due anni fa il padre e la sorella avevano sporto denuncia nei confronti del ragazzo per violenze, successivamente ritirata.

Nel corso dell'udienza di convalida Sciorilli, in una dichiarazione spontanea, aveva spiegato di aver agito per "legittima difesa":il figlio Andrea lo avrebbe minacciato con un coltello a serramanico.

A quanto si apprende, i Carabinieri del Reparto investigazioni scientifiche, già intervenuti nell'abitazione della famiglia, a breve dovrebbero tornarvi per svolgere nuovi accertamenti. Si attendono inoltre, come anticipato, le analisi sui dispositivi elettronici sequestrati dagli investigatori.

L'obiettivo è cercare riscontri alla versione fornita dall'indagato e ricostruire l'esatta dinamica del delitto.

Attualità
0 CONDIVISIONI
Immagine
Live
delitto
garlasco
Garlasco, Sempio da ore in Procura per l'interrogatorio, ascoltato anche Marco Poggi
Garlasco, l’avvocata Taccia: “Sempio voleva parlare, ma aspettiamo. Il suo messaggio sullo stupro va contestualizzato"
Ascoltate ieri le gemelle Cappa: cosa avevano detto nei primi interrogatori
Sempio non risponderà durante l’interrogatorio a Pavia: la scelta motivata dai suoi avvocati
Cosa ci dicono della personalità di Sempio i post del forum Italian Seduction: da soli non fanno di lui un assassino
Margherita Carlini
I nuovi indizi contro Andrea Sempio per l’omicidio di Chiara Poggi e come potrebbe difendersi
Siamo entrati dentro Italian Seduction: il forum sulle donne con i post attribuiti a Sempio
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views