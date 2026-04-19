Ragazzo di 21 anni trovato morto sulla rampa del garage condominiale a Vasto, sospetto omicidio

Il rinvenimento del cadavere nel primo pomeriggio di domenica nel garage di un condominio a Vasto, in provincia di Chieti. Sul posto le forze dell’ordine e il PM di turno che hanno avviato immediate indagini che al momento sembrano indirizzate verso l’ipotesi di un omicidio.

Terribile rinvenimento nel pomeriggio di oggi a Vasto, in provincia di Chieti, dove un ragazzo di 21 anni è stato trovato morto nel garage di un condominio della cittadina abruzzese. L'allarme è scattato nel primo pomeriggio di oggi domenica 19 aprile 2026, quando alcuni residenti hanno nuotato il corpo del giovane a terra e allertato le forze dell'ordine con una chiamata di emergenza.

Quando i primi agenti delle forze dell'ordine sono giunti sul posto insieme ai soccorsi medici, per il giovane non c'era più nulla da fare: è stato solo possibile accertare il decesso. Sul caso sono state avviate immediate indagini che al momento sembrano indirizzate verso l'ipotesi di un omicidio.

Secondo le prime informazioni, il corpo del 21enne era riverso a terra nell'area condominiale di un complesso residenziale composto da diversi palazzi che si affaccia sulla Circumvallazione Histoniense. Sul posto sono accorse sia pattuglie dei Carabinieri che della Polizia di Stato, oltre alla polizia locale ai sanitari del 118. Gli agenti hanno immediatamente isolato la zona per permettere i rilievi del caso sul corpo del giovane e sul luogo del rinvenimento.

Il corpo del giovane sarebbe stato rinvenuto in fondo alla rampa che porta all'accesso dei box nel seminterrato del condominio. Il cadavere pare fosse in una zona interna del garage condominiale non visibile dall'esterno. Sul posto, dopo l'intervento anche del PM di turno della procura di Vasto, sono attesi anche medico legale e reparti scientifici dei Carabinieri.

Al momento non sono state diffuse le generalità dell'uomo né se fossero evidenti ferite sul corpo ma si sta già procedendo alle indagini attraverso l'acquisizione delle telecamere di sorveglianza della zona e ascoltando i residenti del posto per cercare di stabilire cosa sia accaduto esattamente e ricostruire le circostanze della morte del ventunenne.