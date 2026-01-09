Altri richiami di pandoro senza glutine per corpi estranei e rischio fisico: i prodotti interessati

Ancora richiami di pandoro a causa di rischio fisico per i consumatori annunciati dal Ministero della salute dopo il maxi ritiro dal commercio di migliaia di confezioni del tipico prodotto natalizio per una possibile non conformità durante la produzione industriale. Il richiamo riguarda diversi pandoro senza glutine commercializzati con vari marchi e prodotti sempre dall’azienda ZERO+4 SRL nel proprio stabilimento di produzione di Desio, in provincia di Monza e Brianza, già interessata dai precedenti avvisi pubblicati a fine anno.

I nuovi richiami scattati sempre a causa della possibile presenza di corpi estranei nei pandori e in particolare di residui del rivestimento PTFE dello stampo di cottura dei dolci. In pratica dei pezzettini di rivestimento antiaderente sarebbero stati rinvenuti in alcuni dei pandori durante alcuni controlli scattati nel dicembre scorso da parte degli ispettori della Struttura sicurezza alimentare dell’Ats Brianza che ha ordinato l’immediato richiamo di decine di lotti.

I nuovi richiami resi noti negli ultimissimi giorni dal portale del Ministero dedicato alle allerte alimentari e ai richiami precauzionali da parte degli operatori riguardano vari lotti di Pandoro senza glutine venduti marchio “Senza Peccato” e altri lotti di pandoro senza glutine a marchio Vergani. Ecco l'elenco dei pandori interessanti dal richiamo:

Pandoro Classico senza glutine e senza lattosio “Senza Peccato” da 500 grammi con TMC a partire dal 18/02/2026 al 11/05/2026

Pandoro farcito al cioccolato “Senza Peccato” da 500 grammi con TMC a partire dal 25/02/2026 al 14/03/2026

Pandoro classico senza glutine “Vergani” da 600 grammi con lotto 224088 e TMC 08/05/2026

Pandoro senza glutine “Vergani da 600 grammi con lotti 217666 – 229560 e TMC 08/04/26 e 28/05/26

In tutti i casi l’avvertimento è di non consumare i pandori con i lotti e i termini minimi di conservazione sopra indicati e di restituirli al punto vendita.