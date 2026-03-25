Filetti di branzino surgelati richiamati per corpi estranei: l’avviso del Ministero della salute

Il Ministero della Salute ha annunciato oggi l'immediato richiamo dal commercio di un lotto di filetti di branzino surgelati a causa di un rischio fisico per i consumatori dovuto alla possibile presenza di corpi estranei nelle confezioni. Oggetto del richiamo sono i filetti di branzino surgelati venduti a marchio Primia in confezioni da 400 grammi ciascuna e che in negozio arrivano in cartoni da 12 confezioni per un totale di 4,8 kg.

I filetti di branzino oggetto del richiamo sono prodotti in Turchia da una ditta specializzata di Smirne e importati in Italia per la società "Agorà Network" dalla Nettuno Alimentari s.p.a. di San Vittore Olona, nella città metropolitana di Milano.

Il Lotto richiamato dal commercio è quello con numero GN2612251301-FD con termine minimo di conservazione fissato al 26 dicembre 2027. Come spiega l'avviso di richiamo, datato 25 marzo e pubblicato oggi sul portale del Ministero della Salute dedicato alle allerte alimentari e agli avvisi di sicurezza, il richiamo è stato disposto in via precauzionale dallo stesso produttore a causa della possibile presenza di corpi estranei nelle confezioni.

Per questo, i filetti di branzino surgelati sono stati già ritirati dai banchi in frigo di negozi e supermercati ma per i consumatori che avessero già acquistato il prodotto con il lotto e la data di scadenza sopra riportate, il consiglio è quello di non consumare il pesce e di riportare le confezioni presso il punto vendita di acquisto.

Nelle scorse ore un altro richiamo per rischio fisico aveva riguardato il ragù di soia bio venduto a marchio Cereal terra, sempre a causa della possibile presenza di corpi strani nelle confezioni. Il Ministero della Salute ha annunciato invece il richiamo di un lotto di uova fresche per rischio microbiologico a causa di potenziale presenza di salmonella.