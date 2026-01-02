Attualità
video suggerito
video suggerito

Pandoro classico richiamato per presenza di corpi estranei: lotti e marchio interessati

Il richiamo di diversi lotti di pandoro è scattato a causa della presenza di corpi estranei nell’impasto e in particolare della presenza di residui del rivestimento PTFE dello stampo di cottura.
Breaking news e storie del giorno nel tuo feed Google. Segui Fanpage.it.
A cura di Antonio Palma
1 CONDIVISIONI
Immagine

Il Ministero della Salute ha comunicato l'immediato ritiro dal commercio di diversi Lotti di pandoro classico venduti a marchio Vergani, a causa di un possibile rischio fisico per i consumatori dovuto alla presenza di corpi estranei nel prodotto. L'avviso di richiamo è stato pubblicato oggi, 2 gennaio 2026, sul portale del Ministero dedicato alle allerte alimentari e ai richiami precazionali da parte degli operatori ma fa riferimento a due provvedimenti di ritiro dal commercio datati 31 dicembre 2025.

Nel dettaglio si tratta del pandoro classico Vergani senza glutine venduto in confezioni da 600 grammi ciascuna. Il prodotto tipico natalizio è confezionato per l'azienda VERGANI SRL – MILANO dalla ditta dolciaria ZERO+4 SRL nell proprio stabilimento di produzione di Desio, in provincia di Monza e Brianza. Sono numerosi i Lotti interessati dal richiamo e cioè tutti quelli con fata di scadenza o termine minimo di conservazione  dall' 8 aprile 2026 al 28 maggio 2026.

Come recita l'avviso di ritiro dal commercio, il motivo del richiamo del pandoro classico Vergani è scattato a causa della presenza di corpi estranei nell'impasto e in particolare della presenza di residui del rivestimento PTFE dello stampo di cottura. In pratica di pezzettini di rivestimento antiaderente che sarebbero stati rinvenuti in alcuni dei pandori.

Leggi anche
Colatura di alici richiamata dal mercato per eccesso di istamina: qual è il lotto ritirato

Il richiamo dei pandori sembra essere collegato ai controlli scattati il 31 dicembre scorso da parte degli ispettori della Struttura sicurezza alimentare dell’Ats Brianza in uno stabilimento dolciario lombardo che fornisce vari marchi e la grande distribuzione.

“Durante la fase di cottura gli stampini si sfaldavano, rilasciando frammenti che rimanevano aderenti al prodotto finito, configurando un concreto rischio per la sicurezza dei consumatori” avevano spiegato dall’Ats Brianza. Di conseguenza era stato disposto il sequestro probatorio dei prodotti interessati, trasmessa la notizia di reato all’Autorità giudiziaria e avviate le procedure sanzionatorie nei confronti dell’operatore del settore alimentare per la mancata identificazione e gestione del pericolo, ma erano scattate anche le procedure di richiamo precauzionale dei pandori già immessi sul mercato.

Immagine
Attualità
1 CONDIVISIONI
Immagine
Live
Tragedia in
Svizzera
Almeno 40 morti, si indaga per incendio e omicidio colposi: "Bilancio può aumentare"
Musumeci firma lo stato di mobilitazione della Protezione Civile: cosa significa
In un video l'inizio dell'incendio nel bar di Crans-Montana: alcuni ragazzi provano a spegnere le fiamme
Chi sono Jessica e Jacques Moretti, proprietari del bar “Le Constellation” a Crans-Montana: si sono salvati
Tra le vittime ci sarebbe il golfista Emanuele Galeppini, l'annuncio della Federgolf. Lo zio: "Aspettiamo l'esame del DNA"
Come funzionano le candele da cui partivano le fontane di scintille
Come si curano i feriti che sono stati ustionati
Le immagini del luogo
Le foto del locale prima dell’incendio: il dettaglio dei pannelli
L'ipotesi effetto flashover
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views