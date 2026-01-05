Si allarga il richiamo di pandoro per presenza di corpi estranei: lotti e marchi interessati

Si allarga il richiamo di pandoro per possibile rischio fisico per i consumatori dovuto alla presenza di corpi estranei nell'impasto. Dopo il ritiro dal commercio di diversi Lotti di pandoro classico venduto a marchio Vergani, il Ministero della Salute ha annunciato ulteriori richiami di pandori prodotti dalla stessa ditta e dunque sospettati della stessa problematica. Si tratta infatti di prodotti tipici natalizi commercializzati con vari marchi dalla stessa ditta dolciaria ZERO+4 SRL nel proprio stabilimento di produzione di Desio, in provincia di Monza e Brianza. Nel dettaglio si tratta di pandori con varie farciture venduti a marchio Piaceri Mediterranei e Novaldo.

Come recitano i vari avvisi di richiamo, il motivo del ritiro dal commercio del pandoro è scattato a causa della presenza di corpi estranei nell'impasto e in particolare della presenza di residui del rivestimento PTFE dello stampo di cottura. In pratica di pezzettini di rivestimento antiaderente che sarebbero stati rinvenuti in alcuni dei pandori. Il richiamo dei pandori è collegato ai controlli scattati il 31 dicembre scorso da parte degli ispettori della Struttura sicurezza alimentare dell’Ats Brianza in uno stabilimento dolciario lombardo che fornisce vari marchi e la grande distribuzione. “Durante la fase di cottura gli stampini si sfaldavano, rilasciando frammenti che rimanevano aderenti al prodotto finito, configurando un concreto rischio per la sicurezza dei consumatori” avevano spiegato dall’Ats Brianza.

Ecco l'elenco dei prodotti interessanti dal richiamo:

