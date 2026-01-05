Attualità
video suggerito
video suggerito

Si allarga il richiamo di pandoro per presenza di corpi estranei: lotti e marchi interessati

Il Ministero della Salute ha annunciato ulteriori richiami di pandoro a causa di un possibile rischio fisico per i consumatori dovuto alla presenza nell’impasto di residui del rivestimento PTFE dello stampo di cottura.
Accedi a contenuti speciali, newsletter e podcast: gratis per 14 giorni.
A cura di Antonio Palma
0 CONDIVISIONI
Immagine

Si allarga il richiamo di pandoro per possibile rischio fisico per i consumatori dovuto alla presenza di corpi estranei nell'impasto. Dopo il ritiro dal commercio di diversi Lotti di pandoro classico venduto a marchio Vergani, il Ministero della Salute ha annunciato ulteriori richiami di pandori prodotti dalla stessa ditta e dunque sospettati della stessa problematica. Si tratta infatti di prodotti tipici natalizi commercializzati con vari marchi dalla stessa ditta dolciaria ZERO+4 SRL nel proprio stabilimento di produzione di Desio, in provincia di Monza e Brianza. Nel dettaglio si tratta di pandori con varie farciture venduti a marchio Piaceri Mediterranei  e Novaldo.

Come recitano i vari avvisi di richiamo, il motivo del ritiro dal commercio del pandoro è scattato a causa della presenza di corpi estranei nell'impasto e in particolare della presenza di residui del rivestimento PTFE dello stampo di cottura. In pratica di pezzettini di rivestimento antiaderente che sarebbero stati rinvenuti in alcuni dei pandori. Il richiamo dei pandori è collegato ai controlli scattati il 31 dicembre scorso da parte degli ispettori della Struttura sicurezza alimentare dell’Ats Brianza in uno stabilimento dolciario lombardo che fornisce vari marchi e la grande distribuzione. “Durante la fase di cottura gli stampini si sfaldavano, rilasciando frammenti che rimanevano aderenti al prodotto finito, configurando un concreto rischio per la sicurezza dei consumatori” avevano spiegato dall’Ats Brianza.

Ecco l'elenco dei prodotti interessanti dal richiamo:

Leggi anche
Pandoro classico richiamato per presenza di corpi estranei: lotti e marchio interessati
  • Pandoro al pistacchio Piaceri Mediterranei da 700 grammi con TMC a partire dal 29/01/2026 al 26/02/2026
  • Pandoro caramello salato Piaceri Mediterranei da 700 grammi con TMC a partire dal 29/01/2026 al 26/02/2026
  • Pandoro crema limone Piaceri Mediterranei da 700 grammi con TMC a partire dal 18/02/2026 al 13/04/2026
  • Pandoro Senza lattosio Piaceri Mediterranei da 650 grammi con TMC a partire dal 12/02/2026 al 26/02/2026
  • Pandoro crema cioccolato Piaceri Mediterranei da 700 grammi con TMC a partire dal 18/02/2026 al 18/04/2026
  • Apromé pandoro dolce di natale Piaceri Mediterranei da 650 grammi con TMC  05-04-2026
  • Pandoro farcito al pistacchio Novaldo da 600 grammi con TMC  05-03-2026
  • Pandoro farcito al cioccolato da 600 grammi con TMC  05-03-2026
  • Pandoro classico Senza lattosio da 500 grammi con TMC  05-03-2026
Immagine
Attualità
0 CONDIVISIONI
Immagine
strage
crans-montana
Atterrato a Milano l'aereo con le vittime italiane della strage: "Le famiglie chiedono giustizia"
A Crans-Montana il giorno del silenzio e del dolore, le voci dalla Svizzera: “Come faremo ad andare avanti?”
La Procura: “Incendio provocato da fontane pirotecniche, indagini sulla sicurezza"
Ombre su Le Constellation: il giallo della licenza per l'uso da discoteca
La mamma di Giovanni Tamburi, morto a Crans-Montana: "Rispetto per i nostri figli, non si sono accorti delle fiamme"
I vigili del fuoco sulle regole in Italia: "Non si accendono candele scintillanti in posti chiusi”
Le immagini del luogo
Bromelina e ustioni gravi, cos’è e come funziona il farmaco usato dopo l’incendio di Crans-Montana
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views