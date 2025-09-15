Alta pressione sull’Italia, tornano sole e caldo con picchi oltre i 30 gradi: le previsioni della settimana

Dopo l’instabilità che ha interessato l’Italia nei giorni scorsi, con fenomeni anche intensi, sul nostro Paese è prevista da oggi, lunedì 15 settembre, una lunga fase di tempo sereno e caldo anomalo. La rimonta dell’alta pressione porterà sole e temperature con valori oltre le medie stagionali fino al prossimo weekend. Le previsioni della settimana.

Dopo l'instabilità che ha interessato l'Italia nei giorni scorsi, con fenomeni anche intensi, sul nostro Paese è prevista una lunga fase di tempo sereno e caldo anomalo.

A favorire queste condizioni meteo sarà la rimonta dell'alta pressione che porterà sole e temperature con valori oltre le medie stagionali fino al prossimo fine settimana.

Solamente nella giornata di domani, martedì 16 settembre, la coda di una perturbazione atlantica in transito Oltralpe dovrebbe raggiungere alcune zone del Nord-Est con alcuni fenomeni sparsi.

Sul resto del Paese invece il clima sarà estivo, soleggiato e caldo. Le temperature aumenteranno soprattutto a partire da giovedì 18 settembre, quando al Nord i valori potrebbero salire oltre i 30 gradi, mentre al Centro-Sud e sulle Isole sono attesi anche picchi di 34-35 gradi.

Le previsioni meteo per lunedì 15, martedì 16 e mercoledì 17 settembre

Oggi, lunedì 15 settembre, tempo stabile e soleggiato, con cielo sereno o poco nuvoloso su gran parte dell'Italia. Prevista una maggiore nuvolosità, senza fenomeni, su bassa Val Padana, estremo Nord-Est, Liguria e alta Toscana durante le prime ore della giornata.

Alcuni annuvolamenti sparsi sono attesi nel pomeriggio lungo l’Appennino, nelle aree interne della Toscana e sulle regioni settentrionali. Il clima sarà estivo ovunque, con punte fino a 26-28 gradi al Nord, fino a 30-32 gradi al Centro-Sud e sulle Isole.

Martedì 16 settembre sul Centro-Sud e sul Nord-Ovest il tempo sarà in prevalenza soleggiato. Nuvole basse e qualche velatura sono previste nella prima parte del giorno su Liguria, Toscana, Umbria e coste del medio-basso Tirreno.

Nelle restanti regioni del Nord, invece, annuvolamenti più consistenti porteranno su Alpi atesine, Veneto orientale e Friuli-Venezia Giulia rovesci o temporali isolati. Le temperature scenderanno lievemente al Nord-Est ma il clima rimarrà estivo con punte fino a 30-32 gradi.

La breve fase instabile di martedì potrebbe avere effetti residui anche nella giornata di mercoledì 17 settembre nel settore dell’alto Adriatico. Mentre nel resto del Paese il tempo sarà in prevalenza soleggiato.

Che tempo farà giovedì 18 e venerdì 19 settembre

L'alta pressione continuerà a far sentire i suoi effetti anche nella seconda parte della settimana. A partire da giovedì 18 settembre la fase di tempo stabile, con temperature oltre la norma, si consoliderà ulteriormente su tutto il territorio nazionale.

Per questo, anche nella giornata di venerdì 19 settembre, sono previste generali condizioni di bel tempo. Il cielo sarà sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni, con valori massimi tra i 26 e 32 gradi e punte anche leggermente superiori al Sud e nelle Isole.

La tendenza meteo per il prossimo weekend

Nel fine settimana sembra possa arrivare una svolta. A partire da domenica 21 settembre, infatti, l’alta pressione potrebbe iniziare a cedere a partire dalle regioni settentrionali, per poi lasciare spazio all’arrivo di una perturbazione nella giornata di lunedì 22 settembre.

La situazione meteo per il fine settimana resta tuttavia ancora incerta ed è quindi bene attendere ulteriori conferme nei prossimi giorni, quando sarà possibile avere maggiori dettagli a riguardo.