Allerta meteo mercoledì 13 luglio per temporali e maltempo: le regioni a rischio Il maltempo torna a interessare una parte dell’Italia, in particolare al Centro Sud, e il Dipartimento della Protezione ha valutato per mercoledì 13 luglio allerta meteo gialla su Puglia e Basilicata.

A cura di Redazione Meteo

Mentre continua l'ondata di caldo su gran parte dell'Italia, non mancano i temporali sulle aree centro-meridionali. In particolare, per domani, mercoledì 13 luglio, su Puglia e Basilicata sono attesi rovesci, anche di una certa intensità. Per questo, la Protezione civile ha diramato un avviso di allerta meteo gialla anche per rischio idrogeologico su queste due Regioni.

Vediamo cosa ci aspetta nel dettaglio nelle prossime ore.

Allerta meteo gialla mercoledì 13 luglio in 2 regioni

Il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse per le prossime ore sulla base delle previsioni disponibili.

Visti i rovesci in arrivo su alcuni territori del Centro -Sud, è stata valutata per domani, mercoledì 13 luglio, allerta meteo gialla per rischio temporali e idrogeologico su Puglia e Basilicata.

Maltempo e allerta meteo mercoledì, i settori a rischio

Ecco, allora, tutte le allerte, secondo quanto si legge sul sito della Protezione civile:

Ordinaria criticità per rischio temporali (Allerta Gialla):

Basilicata: Basi-B, Basi-A1;

Puglia: Basso Fortore, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Gargano e Tremiti, Basso Ofanto, Sub-Appennino Dauno, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Bradanica.

Ordinaria criticità per rischio idrogeologico (Allerta Gialla):

Basilicata: Basi-B, Basi-A1;

Puglia: Basso Fortore, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Gargano e Tremiti, Basso Ofanto, Sub-Appennino Dauno, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Bradanica.

Le previsioni meteo per mercoledì 13 luglio

Secondo le previsioni meteo di mercoledì 13 luglio, domani sarà una giornata dal tempo quasi completamente sereno quasi ovunque. Temperature in salita con picchi di 35 gradi.

Al mattino ci saranno un po' di nuvole in Piemonte e nella Lombardia occidentale. Nella notte il cielo sarà coperto in quasi tutte le regioni del Nord, in particolare in Trentino-Alto Adige, ma non è prevista pioggia. Temporali solo su Puglia e Basilicata.