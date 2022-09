Allerta meteo giovedì 8 settembre per temporali e maltempo: le quindici regioni a rischio Maltempo e allerta meteo arancione e gialla per la giornata di giovedì 8 settembre su molte regioni a causa di una perturbazione atlantica che farà irruzione sull’Italia.

A cura di Antonio Palma

Il maltempo si riaffaccia sull'Italia con una nuova ondata di rovesci e temporali, localmente anche intensi, ed è allerta meteo per la giornata di domani, giovedì 8 settembre, su molte regioni italiane, in particolare al centro nord. Tutta colpa di una perturbazione atlantica che tra stasera e domani farà irruzione sulla Penisola, causando un progressivo e deciso peggioramento del tempo che interesserà prima le regioni settentrionali e poi quelle centrali e in parte quelle meridionali.

Allerta meteo arancione giovedì 8 settembre: le regioni a rischio

Sulla base delle previsioni meteo, il Dipartimento della Protezione Civile, infatti, ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse, valutando per la giornata di domani, giovedì 8 settembre, una allerta meteo arancione per rischio temporali su due regioni e una allerta gialla per rischio temporali e idrogeologico su ben quindici regioni, da nord a sud.

Maltempo e allerta meteo giovedì 8 settembre, i settori a rischio

Nel dettaglio, l'avviso di allerta meteo prevede già dalla serata di oggi rovesci a carattere temporalesco sul nord ovest, in particolare in Piemonte. Col passare delle ore il maltempo si sposterà sul nord est, in particole su Lombardia e Triveneto, e poi sui settori centrali tirrenici. Per questo per la giornata di domani, giovedì 8 settembre, è stata valutata allerta arancione per i settori orientali della Lombardia e sul Veneto mentre è allerta gialla per i restanti settori lombardo veneti e per Emilia Romagna, Piemonte, Valle D'Aosta, Liguria, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Abruzzo, Marche, Umbria, Toscana, Lazio, Molise e alta Campania.

Previsioni meteo giovedì 8 settembre

Le previsioni meteo di giovedì 8 settembre segnalano temporali di forte intensità per tutta la notte e fino al tardo mattino su Piemonte e Lombardia, in estensione nel corso del giorno e fino al tardo pomeriggio-sera al Triveneto. Fenomeni temporaleschi anche sui restanti settori settentrionali con graduale miglioramento dal tardo pomeriggio-sera. Nubi intense con piogge e temporali sparsi anche su Toscana, Umbria, Marche, rilievi abruzzesi e nord Lazio con tempo che migliora dalla serata. Nubi ma fenomeni meno intensi su restanti settori centrali e sui rilievi di Molise e Campania, con rovesci in assorbimento dal pomeriggio.

Tutte le allerte meteo di giovedì 8 settembre

Moderata criticità per rischio temporali / allerta arancione:

Lombardia: Laghi e Prealpi orientali, Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche

Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna, Livenza, Lemene e Tagliamento, Piave pedemontano, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Adige-Garda e monti Lessini

Ordinaria criticità per rischio idraulico / allerta gialla:

Lombardia: Nodo Idraulico di Milano, Pianura centrale

Ordinaria criticità per rischio temporali / allerta gialla:

Abruzzo: Marsica, Bacino Alto del Sangro

Campania: Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana

Emilia Romagna: Costa ferrarese, Pianura ferrarese di Po e Po di volano, Montagna emiliana centrale, Pianura piacentino-parmense, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Collina emiliana centrale, Pianura modenese di Secchia e Panaro, Pianura reggiana di Enza e Crostolo, Alta collina piacentino-parmense, Pianura bolognese di Reno e suoi affluenti, Collina bolognese, Montagna bolognese, Costa romagnola, Bassa collina e pianura romagnola, Alta collina romagnola, Pianura reggiana di Po, Montagna romagnola

Friuli Venezia Giulia: Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia, Bacino di Levante / Carso

Lazio: Aniene, Bacini Costieri Sud, Bacino del Liri, Bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti, Bacini Costieri Nord, Bacini di Roma

Liguria: Bacini Liguri Padani di Levante, Bacini Liguri Marittimi di Centro, Bacini Liguri Marittimi di Levante

Lombardia: Bassa pianura centro-orientale, Bassa pianura orientale, Appennino pavese, Valchiavenna, Nodo Idraulico di Milano, Pianura centrale, Alta pianura orientale, Bassa pianura occidentale, Bassa pianura centro-occidentale, Media-bassa Valtellina, Alta Valtellina, Valcamonica

Marche: Marc-1, Marc-5, Marc-3

Molise: Alto Volturno – Medio Sangro

Piemonte: Pianura settentrionale, Pianura Torinese e Colline, Toce, Val Sesia, Cervo e Chiusella, Valli Orco, Lanzo e Sangone

Toscana: Fiora e Albegna-Costa e Giglio, Mugello-Val di Sieve, Reno, Serchio-Garfagnana-Lima, Ombrone Gr-Medio, Ombrone Gr-Alto, Romagna-Toscana, Arno-Costa, Arno-Casentino, Isole, Lunigiana, Etruria-Costa Sud, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Etruria-Costa Nord, Bisenzio e Ombrone Pt, Arno-Firenze, Arno-Valdarno Sup., Valdichiana, Etruria, Fiora e Albegna, Valtiberina, Serchio-Costa, Ombrone Gr-Costa, Serchio-Lucca, Versilia

Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Trento

Umbria: Chiani – Paglia, Trasimeno – Nestore, Nera – Corno, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere

Valle d'Aosta: Dorsale settentrionale e nord-occidentale, Valgrisenche e Valdigne, Valle di Cogne, Valsavarenche e Valle di Rhêmes

Veneto: Alto Piave, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige

Ordinaria criticità per rischio idrogeologico / allerta gialla:

Friuli Venezia Giulia: Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia, Bacino di Levante / Carso

Lazio: Aniene, Bacini Costieri Sud, Bacino del Liri, Bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti, Bacini Costieri Nord, Bacini di Roma

Lombardia: Laghi e Prealpi orientali, Nodo Idraulico di Milano, Pianura centrale, Alta pianura orientale, Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Valcamonica

Molise: Alto Volturno – Medio Sangro

Toscana: Fiora e Albegna-Costa e Giglio, Mugello-Val di Sieve, Reno, Serchio-Garfagnana-Lima, Ombrone Gr-Medio, Ombrone Gr-Alto, Romagna-Toscana, Arno-Costa, Arno-Casentino, Isole, Lunigiana, Etruria-Costa Sud, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Etruria-Costa Nord, Bisenzio e Ombrone Pt, Arno-Firenze, Arno-Valdarno Sup., Valdichiana, Etruria, Fiora e Albegna, Valtiberina, Serchio-Costa, Ombrone Gr-Costa, Serchio-Lucca, Versilia

Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Bolzano, Provincia Autonoma di Trento