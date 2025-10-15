Allerta meteo arancione e gialla domani 16 ottobre e scuole chiuse in Calabria per maltempo: l’elenco dei comuni
Ondata di maltempo sull’Italia dove per la giornata di domani 16 ottobre è allerta meteo arancione su Calabria e Puglia dove diverse scuole sono chiuse e allerta gialla su otto regioni del centro sud. Come spiega la Protezione civile, tutta colpa di un’area di bassa pressione che, spostandosi dal Mar Mediterraneo occidentale, ha colpito la Sardegna e il mar Tirreno meridionale, con un deciso peggioramento del tempo su tutto il sud.
Maltempo, allerta meteo arancione su Calabria e Puglia domani 16 ottobre
Sulla base dei fenomeni previsti e in atto, il Dipartimento della Protezione Civile, quindi, ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse che segue ed estende quello precedente e valutato per la giornata di domani, giovedì 16 ottobre, un allerta meteo arancione su tutta la Calabria e la parte centro meridionale della Puglia.
Scuole chiuse in Calabria domani 16 ottobre: l'elenco
Scuole chiuse domani in diversi comuni della Calabria a causa dell’ondata di maltempo e dell'allerta meteo arancione emessa per l'intera regione Diversi sindaci hanno già emesso provvedimenti di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado e altri si aggiungeranno nelle prossime ore, ecco l'elenco completo:
- Catanzaro
- Crotone
- Vibo Valentia
- Lamezia Terme
- Diamante
- Botricello
- Sersale
- Cortale
- Magisano
- Serra San Bruno
- Girifalco
- Gizzeria
- Marcedusa
- Petronà
- Cotronei
- Crosia
- Amaroni
- Sellia Marina
- Cerenzia
- San Mauro Marchesato
- San Benedetto Ullano
- San Cosmo albanese
- Soverato
- Squillace
- Nocera Terinese
- Cropani
- Isola Capo Rizzuto
- Petilia Policastro
- Caccuri
- Roccabernarda
- Cirò Marina
- Melissa
- Mesoraca
Maltempo, allerta meteo gialla domani: le regioni a rischio
L’avviso prevede dal tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 15 ottobre, precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere temporalesco, su Sardegna e Campania.
Dalle prime ore di domani, giovedì 16 ottobre, si prevedono precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere temporalesco, sulla Puglia, specie sui settori meridionali. Il Bollettino completo di Criticità e Allerta Meteo per domani infatti prevede una allerta Meteo gialla per i restanti settori della Puglia e per diverse zone di Abruzzo, Basilicata, Campania, Lazio, Molise, Sardegna, Sicilia, sia per rischio temporali che per rischio idraulico e idrogeologico
Meteo, le previsioni per domani 16 ottobre
Per la giornata di domani, giovedì 16 ottobre, le previsioni meteo indicano al nord cielo parzialmente nuvoloso su Liguria, Emilia-Romagna e aree montane con possibili piovaschi, in esaurimento dalle ore serali. Al Centro precipitazioni intense ed abbondanti sulla Sardegna orientale, basso Lazio e Abruzzo, con fenomeni che si estenderanno anche alle Marche meridionali. Al sud infine temporali intensi attesi su Sicilia, aree ioniche di Calabria e Basilicata e la Puglia centromeridionale, sulla Campania e il Molise.