Allerta meteo arancione e gialla domani 16 ottobre e scuole chiuse in Calabria per maltempo: l’elenco dei comuni

Allerta meteo e scuole chiuse domani 16 ottobre in diversi comuni del sud Italia a causa di una ondata di maltempo. La Protezione Civile ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse e valutato una allerta meteo arancione su Calabria e Puglia e allerta gialla su otto regioni.

Ondata di maltempo sull’Italia dove per la giornata di domani 16 ottobre è allerta meteo arancione su Calabria e Puglia dove diverse scuole sono chiuse e allerta gialla su otto regioni del centro sud. Come spiega la Protezione civile, tutta colpa di un’area di bassa pressione che, spostandosi dal Mar Mediterraneo occidentale, ha colpito la Sardegna e il mar Tirreno meridionale, con un deciso peggioramento del tempo su tutto il sud.

Maltempo, allerta meteo arancione su Calabria e Puglia domani 16 ottobre

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto, il Dipartimento della Protezione Civile, quindi, ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse che segue ed estende quello precedente e valutato per la giornata di domani, giovedì 16 ottobre, un allerta meteo arancione su tutta la Calabria e la parte centro meridionale della Puglia.

Scuole chiuse in Calabria domani 16 ottobre: l'elenco

Scuole chiuse domani in diversi comuni della Calabria a causa dell’ondata di maltempo e dell'allerta meteo arancione emessa per l'intera regione Diversi sindaci hanno già emesso provvedimenti di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado e altri si aggiungeranno nelle prossime ore, ecco l'elenco completo:

Catanzaro

Crotone

Vibo Valentia

Lamezia Terme

Diamante

Botricello

Sersale

Cortale

Magisano

Serra San Bruno

Girifalco

Gizzeria

Marcedusa

Petronà

Cotronei

Crosia

Amaroni

Sellia Marina

Cerenzia

San Mauro Marchesato

San Benedetto Ullano

San Cosmo albanese

Soverato

Squillace

Nocera Terinese

Cropani

Isola Capo Rizzuto

Petilia Policastro

Caccuri

Roccabernarda

Cirò Marina

Melissa

Mesoraca

Maltempo, allerta meteo gialla domani: le regioni a rischio

L’avviso prevede dal tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 15 ottobre, precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere temporalesco, su Sardegna e Campania.

Dalle prime ore di domani, giovedì 16 ottobre, si prevedono precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere temporalesco, sulla Puglia, specie sui settori meridionali. Il Bollettino completo di Criticità e Allerta Meteo per domani infatti prevede una allerta Meteo gialla per i restanti settori della Puglia e per diverse zone di Abruzzo, Basilicata, Campania, Lazio, Molise, Sardegna, Sicilia, sia per rischio temporali che per rischio idraulico e idrogeologico

Meteo, le previsioni per domani 16 ottobre

Per la giornata di domani, giovedì 16 ottobre, le previsioni meteo indicano al nord cielo parzialmente nuvoloso su Liguria, Emilia-Romagna e aree montane con possibili piovaschi, in esaurimento dalle ore serali. Al Centro precipitazioni intense ed abbondanti sulla Sardegna orientale, basso Lazio e Abruzzo, con fenomeni che si estenderanno anche alle Marche meridionali. Al sud infine temporali intensi attesi su Sicilia, aree ioniche di Calabria e Basilicata e la Puglia centromeridionale, sulla Campania e il Molise.