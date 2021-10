Allerta meteo arancione domani per maltempo: le Regioni a rischio Nuova allerta meteo per la giornata di mercoledì 27 ottobre 2021 per maltempo sull’Italia. La protezione civile ha valutato una allerta arancione per rischio idraulico, rischio temporali e rischio idrogeologico su vari settori della Sicilia. Allerta gialla sui restanti settori dell’Isola e su parte della Calabria.

A cura di Antonio Palma

Nuova allerta maltempo per la Sicilia e la Calabria per la giornata di mercoledì 27 ottobre 2021. In base alle condizioni meteo e ai fenomeni previsti infatti il dipartimento di protezione civile ha emesso per la giornata di domani un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse valutando una allerta arancione per rischio idraulico, rischio temporali e rischio idrogeologico sulla Sicilia sud orientale e una allerta gialla per i restanti settori dell’Isola e la parte più meridionale della Calabria.

Allerta meteo arancione domani 27 ottobre in Sicilia

L’avviso di allerta meteo per mercoledì 27 ottobre diffuso dalla Protesone civile prevede nelle prossime ore ancora condizioni di tempo perturbato sulle regioni meridionali dovute alla vasta area depressionaria che si è stabilizzata sul Mediterraneo centrale e che ha già scatenato una violenta fase di maltempo su Sicilia e Calabria. Si tratta del vortice ciclonico responsabile di improvvise bombe d’acqua e temporali che hanno causato gravi danni e vittime in Sicilia. La fase di maltempo anche domani insisterà in particolar modo sulla Sicilia, con intense precipitazioni, a prevalente carattere temporalesco e venti intensi dai quadranti orientali.

Sul sito della Protezione civile il bollettino di criticità nel dettaglio con le allerte arancioni:

MODERATA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA ARANCIONE:

Sicilia: Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico

MODERATA CRITICITA' PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA ARANCIONE:

Sicilia: Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico

MODERATA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA ARANCIONE:

Sicilia: Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico

Allerta meteo gialla mercoledì 27 ottobre in Calabria

L’avviso di condizioni metereologiche avverse prevede inoltre il persistere di venti da forti a burrasca dai quadranti orientali, sulla Sicilia, con raffiche di burrasca forte o tempesta, specie sui settori sud-orientali e forti mareggiate lungo le coste esposte. L’allerta meteo segnala i fenomeni temporaleschi più intensi sui settori centro-orientali della Sicilia dove saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, locali grandinate, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Valutata allerta gialla sugli altri settori dell'Isola e sull'estremo sud della Calabria.

Tutte le allerte nel dettaglio diffuse dalla Protezione civile:

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Meridionale

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Meridionale

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Meridionale

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria

Le previsioni meteo

Le previsioni meteo di mercoledì 27 ottobre secondo l’Aeronautica militare: Al Nord cielo poco nuvoloso, al Centro estese velature ed addensamenti più intensi sulla Sardegna Orientale con rovesci e temporali sparsi. Al Sud invece molte nubi sulla parte meridionale della Calabria e sulla Sicilia con rovesci e temporali diffusi che sull'Isola assumeranno carattere eccezionale nel pomeriggio. Velato sul resto del Meridione.