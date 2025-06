video suggerito

Allerta caldo in Italia: venerdì 13 giugno bollino rosso in 3 città, arancione in otto centri Il Ministero della Salute ha aggiornato il bollettino per i prossimi giorni: oggi venerdì 13 giugno scatta il bollino rosso in tre città, il massimo livello di allerta, pericoloso anche per la salute di tutta la popolazione. Altre otto in allerta arancione. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Biagio Chiariello

L’anticiclone africano Scipione sta facendo sentire sempre più la sua presenza, portando con sé temperature elevate e condizioni di allerta in diverse città italiane.

Il Ministero della Salute ha diffuso il nuovo bollettino sulle ondate di calore previsto per oggi, venerdì 13 giugno, indicando i centri urbani maggiormente esposti ai rischi legati all’afa.

Allerta caldo venerdì 13 giugno: bollino rosso in n. città

Per la giornata di oggi, venerdì 13 giugno, il livello massimo di allerta – il bollino rosso (livello 3) – è stato assegnato a Bolzano, Campobasso e Perugia. Questo significa che sono previste condizioni di emergenza legate all’ondata di calore, con effetti potenzialmente dannosi non solo per i soggetti fragili, come anziani, bambini piccoli e malati cronici, ma anche per le persone sane e attive.

In stato di allerta arancione (livello 2), ossia con condizioni che possono comunque avere un impatto sulla salute, sono invece otto città: Bologna, Brescia, Firenze, Frosinone, Latina, Rieti, Roma e Torino. In queste aree, l’ondata di calore non raggiunge ancora i livelli di emergenza ma è comunque motivo di attenzione, soprattutto per chi presenta fattori di rischio.

Infine, sette città si trovano in una fase di pre-allerta con bollino giallo (livello 1): Messina, Milano, Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Verona e Viterbo. In questi centri si monitorano condizioni climatiche che potrebbero peggiorare nei giorni successivi.

Quando finirà il caldo? Solo una breve tregua

Secondo gli esperti, una lievissima attenuazione del caldo potrebbe arrivare alla fine di questo weekend, tra il pomeriggio e la serata di domenica 15 giugno, quando una debole flessione del campo di alta pressione sull’arco alpino permetterà l’ingresso di venti più freschi provenienti dal Nord Europa. Questo porterà qualche temporale veloce sui rilievi alpini e, in maniera più sporadica, anche su alcune zone della Valle Padana settentrionale.

L’inizio della prossima settimana sarà caratterizzato da un lieve calo delle temperature nelle regioni del Nord e del Centro, ma si tratterà di una pausa breve e localizzata. L’anticiclone africano, infatti, sembra intenzionato a permanere ancora sull’Italia, mantenendo condizioni estive pienamente consolidate anche nei giorni successivi.