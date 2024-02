Allergene non dichiarato in etichetta: richiamata zuppa toscana dai supermercati Aldi La catena di discount Aldi ha segnalato il richiamo della zuppa alla toscana con cavolo nero a marchio Good Choice per un allergene non dichiarato in etichetta. All’interno sono presenti delle tracce di glutine. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Biagio Chiariello

C'è una una nuova allerta alimentare e a diramarla è la catena di discount Aldi. Riguarda il richiamo da parte del produttore di un lotto di zuppa alla toscana con cavolo nero a marchio Good Choice.

All’interno di questa zuppa sono presenti delle tracce di glutine situate nel grano che fa da ingrediente tra i tanti che costituiscono tale articolo.

Il lotto in questione è il numero 237022 e la data di scadenza o termine minimo di conservazione va ricercata nel giorno 25/02/2024. Ogni unità messa in vendita ha un peso di 620 grammi.

Il richiamo risale al giorno 06/02/2024 ma intanto potrebbero esserci delle persone che hanno ancora in casa questo alimento.

Chiaramente ogni tipo di rischio riguarda solamente chi è intollerante al glutine, per i celiaci e per coloro che sono affetti da allergia alle proteine del grano.

Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso di confezioni della zuppa alla toscana richiamate possono restituirle in qualsiasi punto vendita della catena per il rimborso. Tutto ciò si può fare anche senza esibire lo scontrino ottenuto al rilascio, visto che si tratta di un'allerta alimentare.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il servizio clienti Aldi al numero 800 370370, dal lunedì al venerdì dalle 8.30-17.00, e il sabato 8.00-14.00.

