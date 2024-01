Polenta di mais ritirata dai supermercati per rischio chimico: l’allerta del Ministero della Salute Nella sezione del sito web del ministero della Salute dedicata ai richiami alimentari è stata segnalata un’allerta per alcuni lotti di polenta di mais. Il prodotto segnalato contiene “livelli di aflatossina superiore ai valori di riferimento stabiliti dal regolamento Ue”. Tutti i dettagli. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Eleonora Panseri

Il Ministero della Salute ha pubblicato sul proprio sito un nuovo richiamo alimentare per alcuni lotti di polenta, ritirati dai supermercati. Il provvedimento è stato motivato per ‘rischio chimico‘, e ciò significa che all'interno dei prodotti potrebbe esserci la presenza di sostanze non segnalate sull'etichetta oppure, come nel caso odierno, quella di sostanze oltre il limite permesso dalla normativa italiana o europea.

Come riferiscono le autorità sull'avviso diffuso oggi, venerdì 26 gennaio, sono sei i lotti di polenta di mais dell’Azienda Agricola Piconi e di farina di mais bramata del marchio Appennino Umbro di Eurospin. Il ritiro è stato motivato dal "contenuto di aflatossina superiore ai valori di riferimento stabiliti dal regolamento Ue".

Il prodotto è distribuito in confezioni da 500 grammi e in sacchi da 25 kg per la vendita sfusa. Di seguito riportiamo i numeri di riferimento ai lotti ritirati: 09051223, 09111223, 09151123, 09201123, 09271123 e 16MS151123. Il termine minimo di conservazione (TMC) è del 31/12/2024.

L’Azienda Agricola Piconi Alessandro ha prodotto la polenta di mais richiamata, anche per la catena di discount Eurospin. Lo stabilimento di produzione si trova in località Padule 49, a Cascia, in provincia di Perugia. La raccomandazione delle autorità sanitarie alle persone eventualmente in possesso dei prodotti richiamati è quella di non consumare quelli con il numero di lotto e il termine minimo di conservazione sopra indicati. Le persone che hanno acquistato l'alimento interessato possono restituire le confezioni di polenta di mais coinvolte al punto vendita d’acquisto.

Che cosa sono le aflatossine

Come si legge sul sito dell'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (Efsa), le aflatossine "sono micotossine prodotte da due specie di Aspergillus, un fungo che si trova soprattutto in zone caratterizzate da clima caldo e umido".

Questo tipo di sostanze sono note per le loro proprietà genotossiche e cancerogene, per questo "l'esposizione del consumatore tramite gli alimenti deve essere mantenuta quanto più bassa possibile" e "possono essere presenti in prodotti alimentari come arachidi, frutta a guscio, granoturco, riso, fichi e altra frutta secca, spezie, oli vegetali grezzi e semi di cacao, a seguito di contaminazioni fungine avvenute prima e dopo la raccolta".