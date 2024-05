video suggerito

Latte Esselunga richiamato dai supermercati per “gusto anomalo”: quali sono i lotti ritirati Il provvedimento precauzionale si applica a partite di latte fresco pastorizzato, sia intero che parzialmente scremato, prodotto da Latteria Soresina Società Cooperativa Agricola. Il richiamo volontario da parte del produttore segnalato dall’Esselunga. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Biagio Chiariello

La catena Esselunga ha segnalato il richiamo volontario da parte del produttore di alcuni lotti di latte del marchio Pavilat. I lotti fanno riferimento a diverse tipologie di latte, da quello parzialmente scremato Esselunga, parzialmente scremato e l’intero di alta qualità propri di Pavilat.

Il motivo indicato sugli avvisi di richiamo è la segnalazione di un gusto anomalo.

Questi i ritiri nello specifico:

un lotto di Latte fresco pastorizzato intero di alta qualità a marchio Esselunga (lotto e data di scadenza coincidono: 9/05/2024. Venduto in bottiglie in Pet da 500 ml e da 1 l);

uno di Latte fresco pastorizzato parzialmente scremato a marchio Esselunga (lotto e data di scadenza coincidono: 9/05/2024. Venduto in bottiglie in Pet da 500 ml e da 1 l);

e un lotto del Pavilat Latte fresco pastorizzato parzialmente scremato (lotto e data di scadenza coincidono: 9/05/2024. Venduto in bottiglie in Pet da 500 ml e da 1 l).

Il latte è sempre prodotto da Latteria Soresina Società Cooperativa Agricola. Lo stabilimento di produzione si trova in via Dei Mille 13/17, a Soresina, in provincia di Cremona (marchio di identificazione IT 03 171 CE).

Sia Latteria Soresina che Esselunga hanno subito annunciato il ritiro dei prodotti dagli scaffali. Entrambe le società invitano i consumatori in possesso delle bottiglie appartenenti a questi lotti di lotte a non consumarle e a restituirle al punto vendita per un rimborso.

Assicurano inoltre che il richiamo è precauzionale e stanno conducendo un'indagine per individuare la causa del problema. Per informazioni contattare il numero 840-000025.