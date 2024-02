Possibile presenza di larve di insetti nel peperoncino macinato: richiamato dai supermercati In’s Il peperoncino macinato oggetto del richiamo è stato prodotto dall’azienda specializzata in spezie Ubena Alimentari Srl e viene venduto dalla catena di discount IN’s Mercato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Possibile presenza di larve di insetti all'interno del prodotto. Per questo motivo la catena di discount IN’s Mercato, in sintonia con il suo fornitore, ha richiamato in via precauzionale un lotto di peperoncino macinato a marchio Columbia.

Le confezioni in questione appartengono al lotto numero LF3114AB con il termine minimo di conservazione (TMC) 04/2026. Il peso delle confezioni invece non è chiaro, si tratta comunque dei classici barattoli da spezie.

Il peperoncino macinato oggetto del richiamo è stato prodotto dall’azienda specializzata in spezie Ubena Alimentari Srl. Nell’avviso di richiamo, non è stato indicato l’indirizzo dello stabilimento di produzione.

Precauzionalmente, la catena di discount raccomanda di non consumare il prodotto con il numero di lotto e il termine minimo di conservazione segnalati. Chi lo ha acquistato può restituirlo al punto vendita IN’s d’acquisto, dove sarà sostituito o rimborsato entro il 21/02/2024. La catena precisa che il richiamo interessa solo il lotto e il TMC sopra indicati, riportati sul retro della confezione.

