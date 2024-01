Richiamati grissini con farina di mais per presenza di aflatossine. Il Ministero: “Non mangiateli” La nuova allerta alimentare riguarda vari lotti di grissini a marchio ‘Azienda Agricola Bio Floriddia’. Possibile presenza di aflatossina B1, una tossina prodotta da un fungo, la più diffusa nei prodotti alimentari ed è una delle più potenti in termini di genotossicità e cancerogenicità. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Rischio chimico; per la precisione la presenza di aflatossine totali e B1 superiori ai limiti di legge consentiti all'interno della farina di mais utilizzata per preparare i prodotti. Questo il motivo che ha portato il Ministero della Salute a diffondere attraverso l’apposita sezione del suo sito ufficiale il richiamo di alcuni lotti di grissini a marchio ‘Azienda Agricola Bio Floriddia’, per rischio chimico.

Nello specifico i lotti ritirati sono i seguenti: 20.11.23 (TMC: 20/03/24); N° lotto: 24.11.23 (TMC: 24/03/24); N° lotto: 29.11.23 (TMC: 29/03/24); N° lotto: 10.02.23 (TMC: 10/06/23); N° lotto: 07.03.23 (TMC: 07/07/23); N° lotto: 02.05.23 (TMC: 02/09/23); N° lotto: 23.05.23 (TMC: 23/09/23); N° lotto: 05.09.23 (TMC: 05/01/24); N° lotto: 29.09.23 (TMC: 29/01/24); N° lotto: 31.01.23 (TMC: 29/02/24), mentre il nome o la ragione sociale dell’OSA – Operatore del Settore Alimentare a nome del quale i prodotti sono commercializzati è Floriddia Rosario. Lo stabilimento di produzione è ubicato a Peccioli, in provincia di Pisa, ed esattamente in via della Bonifica 171 Il peso delle confezioni dei Grissini con farina di mais è di 200 grammi.

L’aflatossina è altamente tossica e può causare gravi danni alla salute di persone e animali. Tali tossine non vengono distrutte con la cottura. Secondo quanto reso noto dall’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare – EFSA, le aflatossine potrebbero essere genotossiche e cancerogene, almeno nelle quantità specificate dalla normativa dell’Unione Europea.

