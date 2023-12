Mercurio nel pesce spada congelato, l’allerta del Ministero della Salute: “Non mangiatelo” Il pesce spada richiamato è prodotto dall’azienda Indomaguro Tunas Unggul (autorizzazione europea 371.10.A/B) e confezionato da Lodi Srl. L’allerta alimentare del Ministero della Salute.

A cura di Biagio Chiariello

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Richiami e ritiri di prodotti alimentari ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

C'è un nuovo richiamo alimentare sul sito ufficiale del Ministero della Salute. Arriva direttamente dal produttore e riguarda due lotti di pesce spada (Xiphias galdius) sashimi 50/80 a marchio Lodi.

Il motivo dell'allerta è indicato sull’avviso di richiamo: possibile presenza di mercurio oltre i limiti di legge. Il prodotto in questione è venduto congelato con i numeri di lotto L 1299/2883G17 e L 1299/2883G18, la data di congelamento 08/08/2022 e quella di scadenza 08/09/2025.

Entrando nel dettaglio il pesce spada in questione è prodotto dall’azienda Indomaguro Tunas Unggul (autorizzazione europea 371.10.A/B) e confezionato da Lodi Srl. Lo stabilimento italiano si trova in via Bertazzolo 1, a Governolo di Roncoferraro, in provincia di Mantova. Il marchio di identificazione di quest’ultimo è IT W689D CE. Il codice del bollo sanitario indicato sul modello di richiamo è presente un refuso, quello corretto si può vedere nell’etichetta del prodotto:

A scopo precauzionale, si raccomanda di non consumare il pesce spada con la scadenza e i numeri di lotto indicati e restituirlo al punto vendita d’acquisto.

Tra le ultime allerte alimentari pubblicate sul sito web ufficiale del Ministero della Salute, ricordiamo in ordine di tempo quella dei Marron Glaces venduti da Esselunga per la possibile presenza dell’allergene anidride solforosa non indicato in etichetta, del lotto di ‘Code di gamberi indopacifici scottate e surgelate‘ a marchio Coop, delle patate prefritte a spicchi a marchio Lamb Weston, e dei formaggini acquistabili nei punti vendita Penny Market per una "possibile contaminazione microbiologica (muffa)". Prima era stata la volta di un lotto di broccoli a rosette surgelati della marca “Cuor di Gelo”, confezione da 400gr, a causa della sospetta presenza di alcaloidi del tropano e di un lotto del “pesto 100% vegetale” prodotto da Biffi, ritirato dai supermercati Esselunga e Coop, perché rischio allergeni (in particolare per la possibile presenza di lattosio).