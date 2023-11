Richiamati formaggini da Penny Market, l’allerta del Ministero della Salute: il lotto e i motivi I formaggini sono prodotti da Inalpi e sono stati ritirati per “possibile contaminazione microbiologica (muffa)”.

Sul sito del Ministero della Salute è stata diffusa una nuova allerta alimentare, riguarda dei formaggini acquistabili nei punti vendita Penny Market.

Già nei giorni scorsi la catena di supermercati aveva comunicato il richiamo di due lotti di ‘Formaggini La Latteria – Sapor di Cascina' prodotti da Inalpi Spa nello stabilimento di Moretta, CN, per "possibile contaminazione microbiologica (muffa)".

I lotti coinvolti sono il 230727, scadenza 23/01, e 230915 scadenza13/03/24 venduti in confezione da 280 grammi (16 X 17,5G).

La raccomandazione per i “clienti che avessero acquistato tale prodotto” è quella di “non consumarlo e restituirlo al punto vendita per la sostituzione o rimborso entro il 15/11/2023. Precisiamo che il richiamo interessa solo i lotti/scadenze sopra indicati. Siamo spiacenti per il disagio arrecato, legato a cause non dipendenti dalla nostra volontà”.

Tra le ultime allerte alimentare pubblicate sul sito web ufficiale del Dicastero della Salute, ricordiamo in ordine di tempo quella da parte del produttore di un lotto di broccoli a rosette surgelati della marca “Cuor di Gelo”, confezione da 400 g a causa della sospetta presenza di alcaloidi del tropano; un lotto del “pesto 100% vegetale” prodotto da Biffi, ritirato dai supermercati Esselunga e Coop, perché rischio allergeni (in particolare per la possibile presenza di lattosio); poi un singolo lotto dei Fagioli secchi Black eye di Ali Baba a causa di un rischio chimico: pesticidi oltre i limiti. E ancora prima era toccato ad alcuni lotto delle gallette al lampone dm Bio a causa della possibile presenza di micotossine.