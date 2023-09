Pesticidi oltre i limiti: richiamati fagioli dall’occhio nero. L’allerta del Ministero della Salute L’articolo sottoposto a richiamo alimentare sono dei fagioli dall’occhio nero secchi (black eye beans) che riportano il marchio di Ali Baba.

È stato pubblicato un altro richiamo sul sito del Ministero Della Salute. È stato ritirato dal commercio un singolo lotto dei Fagioli secchi Black eye di Ali Baba a causa di un rischio chimico: pesticidi oltre i limiti. Il prodotto in questione è venduto in sacchetti di plastica da 2 kg, con il termine minimo di conservazione 10/05/2025, che corrisponde al lotto di produzione.

La denominazione di vendita esatta del prodotto interessato è Black Eye Beans (fagioli), mentre il marchio del prodotto è Ali Baba. Invece, il prodotto è commercializzato da Fresh Tropical srl by Jawad, quello con la sede dello stabilimento in via A. da Giussano n. 22 a Corbetta, in provincia di Milano, in Lombardia.

In questo caso sull’avviso di richiamo non sono indicati né il marchio di identificazione dello stabilimento o del produttore, né il nome del produttore e la relativa sede dello stabilimento. Sulla confezione è però indicato il Madagascar come Paese di provenienza dei fagioli e che il prodotto è stato confezionato in Italia.

Il ritiro riguarda tutto il lotto con scadenza del 10 maggio 2025 (lotto indicato come 10/05/2025). L’unità di vendita, invece, è rappresentata dal sacchetto di plastica da 2 kg.

Tutti i consumatori che hanno acquistato questi fagioli nel corso degli ultimissimi giorni sono tenuti a rispettare la procedura del caso prevista in situazioni del genere: quindi riconsegnare tale prodotto al punto vendita dove è avvenuto precedentemente l’acquisto. Non è necessario lo scontrino d’acquisto. Sarà poi possibile ottenere o un rimborso della cifra spesa od una sostituzione con altro prodotto, versando la eventuale differenza di prezzo.