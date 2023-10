Rischio avvelenamento: richiamato lotto di broccoli per alcaloidi del tropano. L’allerta del Ministero La possibile presenza nei Broccoli rosette della marca “Cuor di Gelo”, ha fatto scattare il richiamo pubblicato sul sito del Ministero della Salute. Il lotto coinvolto.

A cura di Biagio Chiariello

Il Ministero della Salute ha annunciato sul portale del dicastero dedicato alle allerte alimentare il richiamo da parte del produttore di un lotto di broccoli a rosette surgelati della marca “Cuor di Gelo”, confezione da 400 g a causa della sospetta presenza di alcaloidi del tropano.

Il richiamo riguarda il lotto di broccoli a rosette “Cuor di Gelo” con numero lotto 231928 e data di scadenza 30/04/2025, prodotti nello stabilimento dell’azienda Cuor Di Gelo s.r.l. (IT2325CE) nella Zona Industriale A.S.I. di Gricignano d’Aversa, in provincia di Caserta.

Nelle avvertenze i consumatori sono pregati di non consumare il numero di lotto sopra indicato del prodotto in questione se già acquistato e presente in casa.

Gli alcaloidi del tropano, presenti in alcune piante come quelle della famiglia delle Solanacee, possono causare gravi danni alla salute umana. I sintomi di avvelenamento da alcaloidi del tropano possono includere disturbi gastrointestinali, vertigini, problemi del sistema nervoso centrale, disorientamento e tachicardia, fino a paralisi del sistema nervoso parasimpatico e morte.

Solitamente sono a rischio di contaminazione da alcaloidi tropanici prodotti a base di cereali, i vegetali, i legumi, i semi, il miele, il tè, gli infusi e gli integratori alimentari.

Tra gli ultimi richiami alimentari pubblicati sul sito del Ministero della Salute ricordiamo quello relativo ad un lotto del “pesto 100% vegetale” prodotto da Biffi ritirato dai supermercati Esselunga e Coop e un lotto dei Fagioli secchi Black eye di Ali Baba a causa di un rischio chimico: pesticidi oltre i limiti.