Funghi della muffa: gallette di riso bio ritirate dal Ministero della Salute per rischio microbiologico Ritirato dal commercio un singolo lotto delle Gallette riso lampone di dmBio a causa di un rischio microbiologico. L’allerta alimentare sul sito del Ministero della Salute.

A cura di Biagio Chiariello

Nell'apposita sezione del sito ufficiale del Ministero della Salute è stata pubblicata la segnalazione relativa al richiamo precauzionale di alcuni lotto delle gallette al lampone dm Bio a causa della possibile presenza di micotossine.

Sul sito la data di pubblicazione dell’allerta alimentare è quella del 24 agosto 2023, mentre sull’avviso di richiamo vero e proprio la data effettiva dei controlli è quella del 4 agosto 2023.

Le gallette richiamate sono state prodotte per dm Drogerie Markt Srl dall’azienda Sanorice Netherland bv nello stabilimento di Inductorstraat 72, a Veenendaal, nei Paesi Bassi. L’unità di vendita, invece, è rappresentata dalla confezione da 35 grammi.

Secondo quanto riferito dalla azienda Dm, colosso europeo nel settore dei prodotti per l'igiene personale e la cura della casa, con sede legale in Italia presso Via Galileo Galilei 10 a Bolzano, nonostante i controlli periodici, il rischio di contaminazione da muffe fungine non può essere del tutto escluso.

Il motivo del richiamo è un rischio microbiologico, più precisamente la possibile contaminazione da funghi della muffa. Nelle avvertenze si avvisano i clienti che chi avesse acquistato il numero di lotto del prodotto in questione non deve consumarlo se presente in casa. Dovranno invece riconsegnarlo presso il punto vendita dm più vicino. Il prodotto verrà sostituito con un articolo a scelta. Anche, in caso di differenza di prezzo, è comunque previsto il rimborso o l’integrazione dell’importo.

L’azienda si scusa poi per i disagi arrecati e invita tutti, in caso di domande, a telefonare al Servizio consumatori che rimane a disposizione al numero 800 111 882.