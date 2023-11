Ritirate patatine prefritte: nella confezione ci sono altri tipi di patate. Il lotto richiamato Il motivo del provvedimento è un errato confezionamento: all’interno della confezione sono presenti patate alla paprika, invece di quelle prefritte a spicchi.

Le patate prefritte a spicchi a marchio Lamb Weston sono state oggetto dell'ultima allerta alimentare pubblicata sul sito del Ministero della Salute.

Il motivo del ritiro è un errato confezionamento: all’interno della confezione sono presenti patate alla paprika, invece di quelle prefritte a spicchi. Di conseguenza in etichetta non è indicata la presenza di glutine, un rischio per chi è celiaco. Le confezioni coinvolte sono da 2,5 kg con il numero di lotto L 3280 e la data di scadenza 28/03/2025.

Le patate richiamate sono state prodotte dall’azienda Lamb Weston B.V. di Stationsweg 18A, Kruiningen, nei Paesi Bassi. Il prodotto in questione è destinato alla ristorazione.

In via cautelativa, la raccomandazione è quella di non utilizzare il prodotto con il numero di lotto indicato. In alternativa si può comunque impiegare la confezione, tenendo presente che si tratta di patate alla paprika e non quelle prefritte a spicchi, evidenziando la presenza di glutine nel prodotto.

